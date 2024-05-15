Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него
По предварительной информации, в премьера стрелял известный словацкий писатель
15 мая 2024, 21:59, ИА Амител
Покушение на Роберта Фицо / Кадр из видео
Партия премьера Словакии Роберта Фицо считает, что следующие несколько часов будут решающими. Об этом сообщает РИА Новости.
"Ближайшие часы решат", – говорится в заявлении партии Smer.
Как сообщает Mash со ссылкой на СМИ, состояние политика оценивают как крайне тяжелое. По предварительной информации, у него три ранения – в грудь, живот и руки.
Предположительно, нападавший – известный словацкий писатель Юрай Чинтула. Он был активистом либеральной партии Словакии и критиковал Фицо в последние месяцы.
Комментарии 0