Партия Фицо считает, что ближайшие часы будут решающими для него

По предварительной информации, в премьера стрелял известный словацкий писатель

15 мая 2024, 21:59, ИА Амител

Покушение на Роберта Фицо / Кадр из видео

Партия премьера Словакии Роберта Фицо считает, что следующие несколько часов будут решающими. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ближайшие часы решат", – говорится в заявлении партии Smer.

Как сообщает Mash со ссылкой на СМИ, состояние политика оценивают как крайне тяжелое. По предварительной информации, у него три ранения – в грудь, живот и руки.

Предположительно, нападавший – известный словацкий писатель Юрай Чинтула. Он был активистом либеральной партии Словакии и критиковал Фицо в последние месяцы.