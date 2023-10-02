Партия "Новые люди" организовала для детей из нуждающихся семей экскурсию в музей

Ребятам показали экспонаты, рассказывающие о разных эпохах развития культуры на Алтае

02 октября 2023, 11:03, ИА Амител





















Экскурсия для детей / Фото: партия "Новые люди"

Десять детей из числа сирот и детей из малообеспеченных семей посетили Государственный музей истории, литературы, искусства и культуры Алтая вместе с депутатом Барнаульской городской Думы Никитой Федюниным и активистами партии "Новые люди". Мероприятие партийцы приобщили к 86-летию Алтайского края.

В ходе познавательной экскурсии юным гостям показали экспонаты, рассказывающие о разных эпохах развития культуры на Алтае: от скифских захоронений до настоящего времени. Дети с удовольствием послушали рассказ о старинных городских преданиях и легенде о Голубой даме.

Как говорят организаторы, цель мероприятия – не просто познакомить детей с историей родного края, но сформировать у них любовь к малой родине. "Новые люди" справедливо отмечают, что посещение музеев – один из первых шагов, направленных на повышение общественной активности подрастающего поколения.

После экскурсии депутат Барнаульской гордумы Никита Федюнин вместе с активистами партии вручили ребятам памятные подарки. Дети в ответ подарили свои улыбки и душевное спасибо.

"Экскурсия оказалась очень интересной и познавательной. Хотя я уже несколько раз бывал в этом музее, каждый раз узнаю что-то новое. Думаю, что знать свою историю должен каждый", – поделился мнением участник экскурсии Вова.

Помощь детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей становится для "Новых людей" доброй традицией. Недавно муниципальные депутаты партии помогали собирать детей в школу. Кроме этого, на попечении регионального отделения партии находятся несколько семей мобилизованных, проходящих службу в зоне СВО.

"Новые люди" выражают благодарность за помощь в организации мероприятий Алтайской краевой общественной организации опекунов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Доброе сердце".