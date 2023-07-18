Партия "Новые люди" предложила отменить 52 бессмысленных штрафа

Депутаты разработали ряд законопроектов, которые облегчат жизнь в том числе и барнаульцам

18 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Алексей Нечаев / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Запретить, ограничить, закрыть, отказать – россияне скоро забудут, как выглядит пряник, только кнут один останется. Об этом заявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев, комментируя инициативы партии. Он и его коллеги уверены, что в стране все труднее оставаться законопослушным человеком, потому что стало очень много запретов. В партии заявляют: часть наказаний можно смело отменять. Каких именно? Как рассказали amic.ru в НЛ, их как минимум пять. И все касаются жителей Барнаула.

Забытые водительские права

Любой сотрудник ГИБДД может за минуту пробить вас по базе и узнать, есть у вас права или нет. Несмотря на это, за забытые дома права или полис ОСАГО он выпишет вам штраф. В век интернета и всеобщей цифровизации это просто-напросто устаревшая норма. "Новые люди" предлагают ее отменить – безопасность на дорогах от этого не пострадает. Кстати, как недавно писал amic.ru, Минцифры предлагает приравнять электронные водительские права к физическим.

Проживание не по прописке

Крепостное право давно отменили, но людей до сих пор штрафуют за отсутствие регистрации – даже если они живут в соседнем городе. В нарушители можно записать любого, кто приехал из другого региона на учебу или в длительную командировку. Поэтому вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил отменить это ограничение. Регистрацию рекомендуется заменить добровольным уведомлением о месте проживания.

Самостоятельный ремонт дороги

Отдельной статьи за самовольный ремонт дорог у нас нет. Но если вы решили сами заделать яму во дворе, потому что местная администрация этого не делает, вас могут оштрафовать по статье 12.33 КоАП "Повреждение дорог". Наказание – от 5 до 10 тысяч рублей. "Новые люди" предложили не штрафовать инициативных граждан.

Лайки в соцсетях

Лайк или смайлик под "неправильным" постом можно поставить случайно и забыть об этом. Пока не придет повестка в суд. Доказать свою невиновность в этом случае практически невозможно, даже если вы не собирались распространять вредную информацию. В России уже есть примеры того, как людей штрафовали на 30 тысяч рублей за лайки. Депутаты "Новых людей" предлагают перестать считать лайки преступлением.

Дорожные камеры

Треноги, спрятанные в кустах, – обычная практика для многих регионов страны. Сейчас она доходит до абсурда: передвижные камеры ставят там, где уже есть автоматические. Автомобилист получает штраф дважды, но оспорить такое решение практически невозможно. "Новые люди" предлагают устанавливать знак перед каждой нестационарной камерой. Если его нет – признавать штрафы недействительными. А на дорогах, где уже стоят камеры, треноги нужно запретить.

Алексей Нечаев / Фото предоставлено партией "Новые люди"

Это только малая часть абсурдных штрафов, которые сегодня грозят барнаульцам, и все их надо отменить, уверен лидер партии "Новые люди".