Партия "Новые люди" приглашает барнаульцев на празднование Дня молодежи

Праздник состоится 27 июня в парке культуры и отдыха "Изумрудный" с 19:00 до 21:30

23 июня 2023, 13:46, ИА Амител

























В Барнауле отметят День молодежи / Фото: партия "Новые люди"

Алтайское региональное отделение партии "Новые люди" проведет в барнаульском парке "Изумрудный" праздничную программу, приуроченную ко Дню молодежи.

"Программа праздника будет насыщенной. Подготовлена большая концертная программа с участием молодых музыкантов Барнаула. Для гостей выступит музыкальная группа "Комната культуры" с авторскими песнями", – рассказали в партии.

Барнаульцы смогут поучаствовать в творческих мастер-классах по росписи камней и плетению из атласных лент, проверить смекалку в решении бизнес-задач, поиграть в настольные игры, сразиться в танцевальном соревновании и поучаствовать в розыгрыше призов. Детей будет ждать зона аквагрима.

Также на площадке организуют креативную фотозону, где будет работать профессиональный фотограф.

Для инициативных предпринимателей будет работать зона "Бизнес для города", где можно присоединиться к новому сообществу предпринимателей, которые меняют Барнаул к лучшему.

В праздновании примут участие депутат Барнаульской городской Думы, председатель регионального отделения партии "Новые люди" Никита Федюнин и руководитель регионального Фонда имущества, управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев.

Место и время проведения: парк "Изумрудный" с 19:00 до 21:30, Комсомольский проспект, 128. Вход свободный.