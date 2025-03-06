Партия "Новые люди" произвела ажиотаж среди барнаульцев поиском политического слона

На самом деле ищут тех, кто стремится менять мир

06 марта 2025, 14:42, ИА Амител

Предоставлено партией "Новые люди"

На прошлой неделе в социальных сетях появились новости о том, что пользователи крупнейшей платформы по поиску работы hh.ru заметили необычную вакансию от Алтайского реготделения партии "Новые люди" по поиску политического слона. В описании вакансии требовался креативный человек с опытом работы в общественных инициативах, который готов активно участвовать в политике. Обязанности включали организацию мероприятий, взаимодействие с населением и продвижение идей партии.

Среди пользователей барнаульских пабликов началась бурная дискуссия: на самом ли деле "сейчас набирают людей в политику по объявлениям" или это розыгрыш. Спустя некоторое время вакансию перенесли в архив.

Немного позже в социальных сетях партии появилось видеообращение, в котором команда призналась, что она действительно разместила вакансию. Так они пытались привлечь в команду потенциальных кандидатов на выборы разных уровней.

Предоставлено партией "Новые люди"

"Мы на самом деле ищем тех, кто стремится менять мир вместе с нами. Мы стремимся найти достойных кандидатов, которые будут представлять нашу партию на выборах разных уровней. Нам нужны те, кто желает вместе с нами расти, менять жизнь к лучшему и делать наш голос перемен еще громче!" – отметили партийцы в видеообращении.

Они подчеркнули, что их цель – расширить команду единомышленников, готовых менять будущее и активно интересующихся проблемами общества.