НОВОСТИПолитика

Партия "Новые люди" произвела ажиотаж среди барнаульцев поиском политического слона

На самом деле ищут тех, кто стремится менять мир

06 марта 2025, 14:42, ИА Амител

Предоставлено партией "Новые люди"
Предоставлено партией "Новые люди"

На прошлой неделе в социальных сетях появились новости о том, что пользователи крупнейшей платформы по поиску работы hh.ru заметили необычную вакансию от Алтайского реготделения партии "Новые люди" по поиску политического слона. В описании вакансии требовался креативный человек с опытом работы в общественных инициативах, который готов активно участвовать в политике. Обязанности включали организацию мероприятий, взаимодействие с населением и продвижение идей партии.

Среди пользователей барнаульских пабликов началась бурная дискуссия: на самом ли деле "сейчас набирают людей в политику по объявлениям" или это розыгрыш. Спустя некоторое время вакансию перенесли в архив.

Немного позже в социальных сетях партии появилось видеообращение, в котором команда призналась, что она действительно разместила вакансию. Так они пытались привлечь в команду потенциальных кандидатов на выборы разных уровней.

Предоставлено партией "Новые люди"

"Мы на самом деле ищем тех, кто стремится менять мир вместе с нами. Мы стремимся найти достойных кандидатов, которые будут представлять нашу партию на выборах разных уровней. Нам нужны те, кто желает вместе с нами расти, менять жизнь к лучшему и делать наш голос перемен еще громче!" – отметили партийцы в видеообращении.

Они подчеркнули, что их цель – расширить команду единомышленников, готовых менять будущее и активно интересующихся проблемами общества. 

"Если у вас есть стремление и идеи, которые вы хотите реализовать, присоединяйтесь к нам! Мы открыты для всех, кто готов действовать и вдохновлять!" – заявили представители партии.

Никита Федюнин и жители Солонешенского района / Фото: Максим Платонов

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Политика Новые люди

Комментарии 6

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Гость

14:47:47 06-03-2025

Менять мир наказуемо, это смертельная опасность.

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Гость

15:34:08 06-03-2025

Гость (14:47:47 06-03-2025) Менять мир наказуемо, это смертельная опасность.... И не говорите, вот зачем что-то менять. Раньше же так хорошо было, ни электричества, не выборов...

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Гость

15:58:58 06-03-2025

Гость (15:34:08 06-03-2025) И не говорите, вот зачем что-то менять. Раньше же так хорошо... Вопрос не в целях изменений, а в героизме и жертвенности борцов и новаторов.

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Гость

17:29:54 06-03-2025

Как управлять вселенной, не заметно для санитаров...

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Гость

17:53:19 06-03-2025

Есть ещё ЛОМы!
Лидеры Общественного Мнения...

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Musik

22:17:11 06-03-2025

Настоящих буйных мало.

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