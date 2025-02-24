"Новые люди" вступились за жителей Солонешенского района, борющихся с золотодобытчиками
Пока золотодобыча не приостановлена, но информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор
24 февраля 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае борьба неравнодушных жителей Солонешенского района с золотодобывающей компанией вышла на новый уровень: сельчане обратились за помощью к депутату Госдумы. За людей, борющихся с золотодобытчиками, вступилась партия "Новые люди".
Напомним, история противостояния жителей села Солонешное и золотодобывающей артели "Солнечная" началась осенью 2024 года, когда недалеко от села начались работы по добыче драгоценного металла. Сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.За защитой люди обращались в разные органы: писали письма в прокуратуру, Госдуму и другие ведомства. Все инстанции встают на сторону неравнодушных жителей района, но золотодобытчики не намерены отступать, ведь у них на руках есть положительное заключение на проект освоения земель лесного фонда от регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
Глава Солонешенского района Александр Воронов тоже выступает против золотодобычи, отмечая, что экономически район никак не выигрывает от деятельности старателей.
"Для нас, для бюджета Солонешенского района вся их работа не приносит никаких налогов. В бюджет Алтайского края за год от них поступило 93 тысячи рублей. "Огромная" сумма. А вот урона они нанесут на миллиарды, природа будет восстанавливаться после этого десятки, а то и сотни лет", – отмечает Александр Воронов.
К защите интересов сельчан подключилась партия "Новые люди". После обращения депутата Госдумы от фракции "Новые люди", заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова в прокуратуру заведено два административных дела: за нарушение использования лицензии и нарушение требований к сохранению водных ресурсов. Пока золотодобыча не приостановлена, но информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.
На месте побывал секретарь регионального отделения "Новых людей" Никита Федюнин. Он пообщался с жителями, изучил документы и решения, которые есть сегодня.
"Совместно с жителями наметили план работы. Параллельно с прокуратурой направили свой запрос в Росприроднадзор, чтобы самостоятельно проконтролировать ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. От этого будем отталкиваться. Важно остановить добычу до того момента, пока экологии будет нанесен непоправимый вред", – отметил Никита Федюнин.
Также депутат отметил, что "Новые люди" инициируют предложения, чтобы на законодательном уровне закрепить общественные обсуждения при принятии решения о добыче полезных ископаемых.
"Для нас странно, что при принятии таких решений, как добыча полезных ископаемых, мнение жителей ничего не значит. На таких примерах, как с рекой Ануй, мы убеждаемся, что это катастрофически важно. Уже готовим предложение, чтобы на федеральном уровне закрепить проведение общественных слушаний при принятии решения о том, стоит ли добывать на конкретной территории полезные ископаемые. Мнение людей в таких случаях должно быть учтено", – говорит Никита Федюнин.
01:47:05 25-02-2025
неверно в корне. недра нужно обяз разрабатывать и заниматься КОНТРОЛЕМ кто и КУДА деньги тратит, вынутые из недр. а на природу забейте, это нереально - остановить прогресс. вы еще расширение трасс , строительство развязок, домов, курортов и пр. заморозьте, смешные люди ....придумают проблему и пиарятся
15:16:55 25-02-2025
Гость (01:47:05 25-02-2025) неверно в корне. недра нужно обяз разрабатывать и заниматься... Прекрасное сравнения круглого с фиолетовым
14:52:20 25-02-2025
Очередной партийный пиар, можно подумать, этой фракции есть дело до простого народа….. Выборы в ГД впереди, а партия новая, неизвестная, нужен хайп!!!
15:02:48 25-02-2025
Гость (14:52:20 25-02-2025) Очередной партийный пиар, можно подумать, этой фракции есть ... тухлый какой-то хайп. беспонт.
15:06:37 25-02-2025
Самое глупое и недельновидное что я слышала. Вы хоть немного погуглите. Вам ведь жить на этой планете и детям вашим, хотя о чем я... Таким как вы лишь бы сейчас денег на хватать, дальше кошелька вы не видеть, мыслить не умеете.
15:11:51 25-02-2025
Правильные решения для народа:
В Китае ввели запрет на добычу россыпного золота и это никак не мешает развитию страны.
А все наезды на защитников природы известны и прикрываться неизбежностью технического прогресса уже не получается.