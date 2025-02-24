"Новые люди" вступились за жителей Солонешенского района, борющихся с золотодобытчиками

Пока золотодобыча не приостановлена, но информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор

24 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Никита Федюнин и жители Солонешенского района / Фото: Максим Платонов

В Алтайском крае борьба неравнодушных жителей Солонешенского района с золотодобывающей компанией вышла на новый уровень: сельчане обратились за помощью к депутату Госдумы. За людей, борющихся с золотодобытчиками, вступилась партия "Новые люди".

Напомним, история противостояния жителей села Солонешное и золотодобывающей артели "Солнечная" началась осенью 2024 года, когда недалеко от села начались работы по добыче драгоценного металла. Сельчане сразу ощутили на себе негативные последствия: после изменения русла реки Ануй начались перебои с водоснабжением, а качество воды резко ухудшилось. Кроме того, люди боятся, что старатели уничтожат богатые земли и красивую природу туристического района.За защитой люди обращались в разные органы: писали письма в прокуратуру, Госдуму и другие ведомства. Все инстанции встают на сторону неравнодушных жителей района, но золотодобытчики не намерены отступать, ведь у них на руках есть положительное заключение на проект освоения земель лесного фонда от регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Глава Солонешенского района Александр Воронов тоже выступает против золотодобычи, отмечая, что экономически район никак не выигрывает от деятельности старателей.

"Для нас, для бюджета Солонешенского района вся их работа не приносит никаких налогов. В бюджет Алтайского края за год от них поступило 93 тысячи рублей. "Огромная" сумма. А вот урона они нанесут на миллиарды, природа будет восстанавливаться после этого десятки, а то и сотни лет", – отмечает Александр Воронов.

К защите интересов сельчан подключилась партия "Новые люди". После обращения депутата Госдумы от фракции "Новые люди", заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова в прокуратуру заведено два административных дела: за нарушение использования лицензии и нарушение требований к сохранению водных ресурсов. Пока золотодобыча не приостановлена, но информация для досрочного прекращения пользования недрами направлена в Росприроднадзор.

На месте побывал секретарь регионального отделения "Новых людей" Никита Федюнин. Он пообщался с жителями, изучил документы и решения, которые есть сегодня.

"Совместно с жителями наметили план работы. Параллельно с прокуратурой направили свой запрос в Росприроднадзор, чтобы самостоятельно проконтролировать ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. От этого будем отталкиваться. Важно остановить добычу до того момента, пока экологии будет нанесен непоправимый вред", – отметил Никита Федюнин.

Также депутат отметил, что "Новые люди" инициируют предложения, чтобы на законодательном уровне закрепить общественные обсуждения при принятии решения о добыче полезных ископаемых.