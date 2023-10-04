Партия "Новые люди" совместно с барнаульскими общественниками помогла пенсионерам

Навестили пенсионеров в доме престарелых в Алейском районе

04 октября 2023, 12:30, ИА Амител

Волонтеры в доме престарелых / Фото: партия "Новые люди"

Накануне месячника пожилого человека Алтайское реготделение партии "Новые люди" совместно с активистами общественного проекта "Городской патруль" навестили пенсионеров в доме престарелых Алейского района. Волонтеры передали постояльцам гуманитарную помощь и оказали физическую помощь в подготовке к зимнему сезону.

Дом престарелых "Надежда" расположен в селе Серебренниково. Сегодня в нем проживают более 50 пожилых людей. У каждого из них своя, зачастую не очень счастливая история. Поэтому гостей здесь очень любят и встречают с особой радостью.

Волонтеры провели в "Надежде" три дня: с 29 сентября по 1 октября. Активисты приехали не с пустыми руками: от регионального отделения партии "Новые люди" они подарили пенсионерам стиральную машинку и привезли гуманитарную помощь, которую удалось собрать волонтерам "Городского патруля". Неравнодушные барнаульцы, увидев в социальных сетях информацию о сборе вещей для дома престарелых, передавали для одиноких пенсионеров одежду, памперсы, постельные принадлежности.

























Волонтеры в доме престарелых / Фото: партия "Новые люди"

За время пребывания в "Надежде" активистам удалось сделать много добрых дел. Они занимались сбором урожая и подготовкой угля для отопительного сезона, помогали в уборке: мыли окна, красили потолок и стены. В свободное время активисты "Городского патруля" гуляли с пожилыми людьми на свежем воздухе, играли в настольные игры, а после ужина проводили для них киновечера: постояльцы собирались в одном зале и смотрели всеми любимые фильмы: "Любовь и голуби", "12 стульев", "Москва слезам не верит".

Главное, что волонтеры подарили постояльцам "Надежды", – тепло и заботу. Никто из пожилых людей не остался без внимания.

"Помогать одиноким бабушкам и дедушкам – очень важно. Так мы проявляем заботу и уважение к людям, которым требуется особенная поддержка. Подобные акции помогают уменьшить чувство отчуждения и одиночества у пожилых людей и укрепить связи между поколениями. Думаю, каждому из нас приятно быть частью команды, которая помогает создать более эмпатичное и справедливое общество для всех", – поделилась впечатлениями волонтер "Городского патруля" Мария Сырвачева.

Организаторы акции благодарят всех барнаульцев, которые приняли участие в сборе гуманитарной помощи. Отдельная благодарность – Управлению Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов за содействие в сборе и переданные коллективом вещи.