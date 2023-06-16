Партию арбузов изъяли из "Светофора" после смерти мальчика в Кузбассе

Специалисты проверили товар на наличие опасных веществ

16 июня 2023, 06:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из магазина "Светофор" партию арбузов после смерти мальчика в Анжеро-Судженске. Об этом сообщает Shot.

По данным источников, эксперты провели несколько экспертиз. Предположительно, смертельное отравление было вызвано веществами, которые не нашли в арбузах.

Специалисты продолжат исследования, чтобы установить причину смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик умер в Кузбассе, отравившись арбузом.