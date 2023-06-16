Партию арбузов изъяли из "Светофора" после смерти мальчика в Кузбассе
Специалисты проверили товар на наличие опасных веществ
16 июня 2023, 06:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты Роспотребнадзора изъяли из магазина "Светофор" партию арбузов после смерти мальчика в Анжеро-Судженске. Об этом сообщает Shot.
По данным источников, эксперты провели несколько экспертиз. Предположительно, смертельное отравление было вызвано веществами, которые не нашли в арбузах.
Специалисты продолжат исследования, чтобы установить причину смерти ребенка.
Ранее сообщалось, что семилетний мальчик умер в Кузбассе, отравившись арбузом.
06:50:58 16-06-2023
Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость...
07:59:18 16-06-2023
Что должно быть у человека в голове, чтобы в Светофоре арбуз купить?
08:36:16 16-06-2023
Гость (07:59:18 16-06-2023) Что должно быть у человека в голове, чтобы в Светофоре арбуз... а чем отличается химия в Светофоре от химии что продают на улицах?
08:48:07 16-06-2023
а чем отличается химия в Светофоре - ничем, один камаз развез во все магазины города арбузы с одного поля
08:52:55 16-06-2023
Нормальные арбузы пойдут только в августе. Терпения не хватает? Вроде продукт не первой необходимости. Жаль мальчика. Соболезнования родителям.
09:10:12 16-06-2023
Да.Никогда не покупаем до августа.
09:19:59 16-06-2023
Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на планете круглый год спеют. Выкладывайте 100р/кг и ешьте себе в июне ягоду из солнечного Ирана. Правда, есть большие сомнения, что в светофоре такой товар продается. Скорее, он просто химозный, но далеко не смертельный. А пацаны, наверное, отравились просто из-за неправильного хранения арбуза после покупки в условиях жары. На это как бы намекает еще и тот факт, что других жертв не было.
10:03:43 16-06-2023
Гость (09:19:59 16-06-2023) Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на ... Не чего не нашли в арбузах и больше не кто не отравился, возможно причина смерти в другом, могла быть аллергическая реакция.
12:41:58 16-06-2023
Гость (09:19:59 16-06-2023) Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на ... Риск выше в июне нарваться на химозный арбуз под видом арбуза "из Ирана".
12:45:40 16-06-2023
Что за пещерные стереотипы - это проверенно десятилетиями