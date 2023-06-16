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Партию арбузов изъяли из "Светофора" после смерти мальчика в Кузбассе

Специалисты проверили товар на наличие опасных веществ

16 июня 2023, 06:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из магазина "Светофор" партию арбузов после смерти мальчика в Анжеро-Судженске. Об этом сообщает Shot.

По данным источников, эксперты провели несколько экспертиз. Предположительно, смертельное отравление было вызвано веществами, которые не нашли в арбузах.

Специалисты продолжат исследования, чтобы установить причину смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что семилетний мальчик умер в Кузбассе, отравившись арбузом.

Происшествия Кемеровская область торговля

Комментарии 10

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Гость

06:50:58 16-06-2023

Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость...

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Гость

07:59:18 16-06-2023

Что должно быть у человека в голове, чтобы в Светофоре арбуз купить?

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гость

08:36:16 16-06-2023

Гость (07:59:18 16-06-2023) Что должно быть у человека в голове, чтобы в Светофоре арбуз... а чем отличается химия в Светофоре от химии что продают на улицах?

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Гость

08:48:07 16-06-2023

а чем отличается химия в Светофоре - ничем, один камаз развез во все магазины города арбузы с одного поля

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Мавруша

08:52:55 16-06-2023

Нормальные арбузы пойдут только в августе. Терпения не хватает? Вроде продукт не первой необходимости. Жаль мальчика. Соболезнования родителям.

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Гость

09:10:12 16-06-2023

Да.Никогда не покупаем до августа.

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Гость

09:19:59 16-06-2023

Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на планете круглый год спеют. Выкладывайте 100р/кг и ешьте себе в июне ягоду из солнечного Ирана. Правда, есть большие сомнения, что в светофоре такой товар продается. Скорее, он просто химозный, но далеко не смертельный. А пацаны, наверное, отравились просто из-за неправильного хранения арбуза после покупки в условиях жары. На это как бы намекает еще и тот факт, что других жертв не было.

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Гость

10:03:43 16-06-2023

Гость (09:19:59 16-06-2023) Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на ... Не чего не нашли в арбузах и больше не кто не отравился, возможно причина смерти в другом, могла быть аллергическая реакция.

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Гость

12:41:58 16-06-2023

Гость (09:19:59 16-06-2023) Что за пещерные стереотипы про "арбуз с августа"? Арбузы на ... Риск выше в июне нарваться на химозный арбуз под видом арбуза "из Ирана".

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Гость

12:45:40 16-06-2023

Что за пещерные стереотипы - это проверенно десятилетиями

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