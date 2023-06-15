Ребенок умер от отравления арбузом, купленным в "Светофоре"
Директор магазина заявил, что уверен в качестве продаваемой продукции
15 июня 2023, 19:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Семилетний мальчик в кузбасском Анжеро-Судженске умер после отравления арбузом. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, бабушка мальчика некоторое время хранила арбуз в холодильнике цветочного магазина. Специалистам предстоит выяснить, могло ли это повлиять на отравление.
Директор магазина "Светофор", где покупали арбуз, заявил, что он уверен в качестве продаваемой продукции.
Ранее сообщалось, что в Самаре мальчик умер после попадания в реанимацию из-за вейпа.
20:48:58 15-06-2023
бабушка мальчика некоторое время хранила арбуз в холодильнике цветочного магазина.------- вместе с тем, чем цветочки поливают, чтобы не вяли вечно?..
21:41:20 15-06-2023
Обратился в роспотребнадзор про гавнище которым торгует светофор. Заставили подать жалобу через госуслуги. После моего отказа регистрироваться в гос услугах сказали что проверять не будут.
09:08:37 16-06-2023
Гость (21:41:20 15-06-2023) Обратился в роспотребнадзор про гавнище которым торгует свет... Подавали жалобу на Аникс через Госуслуги. В принципе, ничего сложного, даже фото с чеком или товаром можно прикрепить. Плюс ходить никуда не надо. Только какой результат этого всего, не знаю. Не сообщают. Но из телефонного разговора с работницей Роспотребнадзора стало понятно, что недостаточно отправить жалобу и ждать проверки. Её рассмотрит прокуратура и если посчитает нужным, разрешит проверку, а если нет - то нет! Сами роспотребнадзоровцы без вердикта прокуратуры проверять по нашей жалобе не имеют права., иначе их накажут, чтобы не кошмарили бизнес.
08:53:30 16-06-2023
Гость (21:41:20 15-06-2023) Обратился в роспотребнадзор про гавнище которым торгует свет... пиши в Спортлото, там точно проверят.