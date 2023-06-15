Ребенок умер от отравления арбузом, купленным в "Светофоре"

Директор магазина заявил, что уверен в качестве продаваемой продукции

15 июня 2023, 19:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Семилетний мальчик в кузбасском Анжеро-Судженске умер после отравления арбузом. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, бабушка мальчика некоторое время хранила арбуз в холодильнике цветочного магазина. Специалистам предстоит выяснить, могло ли это повлиять на отравление.

Директор магазина "Светофор", где покупали арбуз, заявил, что он уверен в качестве продаваемой продукции.

Ранее сообщалось, что в Самаре мальчик умер после попадания в реанимацию из-за вейпа.