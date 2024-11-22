Эксперт рассказал, как в 22 года добился успеха и вел переговоры с акулами бизнеса

Все во многом строится на психологии

22 ноября 2024, 06:40, ИА Амител

Переговоры / Фото: unsplash.com / Headway

Успех в бизнесе во многом строится на психологии общения и умении грамотно вести переговоры. Именно этот навык помог собственнику крупной инженерной компании в городе Сочи Алексею Мартынычеву основать свой бизнес. Его опыт говорит, что эффективнее всего общаться напрямую с лицом, принимающим решения. Случаями из своей практики предприниматель поделился на форуме MFS, сообщает Business FM Барнаул.

По словам Мартынычева, в 22 года он хотел открыть магазин. Тогда в Нижневартовске проходила реконструкция универсама – его превращали в современный торговый центр.

"Как попасть в такой торговый центр, когда там очередь из серьезных акул бизнеса города, у которых сети магазинов, и они все крутые предприниматели? Придя к главному строителю, открыв дверь, прямо сказал: "Я хочу попасть, познакомьте меня с теми людьми, которые помогут мне это сделать". Меня познакомили с руководителем управляющей компании. После переговоров меня внесли в список арендаторов. Стоило мне это всего тысячу долларов, когда все остальные платили по пять тысяч", – рассказал Мартынычев.

Важным условием в поисках партнеров становится взаимное доверие, однако чтобы установить доверительные отношения с конкретным человеком, иногда приходится включать все обаяние в общении с секретарями и помощниками. Для этого нужно оттачивать навыки самообладания, эмпатии и всегда говорить искренне. При этом важно и не терять лицо, рассыпаясь в любезностях, и не пытаться занять позицию выше собеседника.

В случаях, когда будущий партнер "крепкий орешек" и раскрываться не намерен, в ход идут психологические инструменты. Один из них – раппорт.

"Раппорт – это когда один собеседник "отзеркаливает" второго собеседника и начинает за ним повторять какие-то движения, действия, тембр голоса, манеру говорить. Очень интересный инструмент. Самое главное, чтобы собеседник не понял, что вы повторяете. Когда вы входите в этот раппорт, появляется такая связь, вербально-невербальная, что намного проще с человеком договариваться, намного проще понимать его какие-то скрытые цели", – рассказал эксперт.

По словам Мартынычева, благодаря этому методу он однажды смог попасть в "закрытый пул" застройщика в Краснодаре. Впрочем, на результат этой истории повлиял еще один инструмент: стратегия в переговорах "win-win" – "Я выиграл, ты выиграл". Она самая действенная. Ее суть – нацеленность на выгоду для обеих сторон отношений. Причем именно из-за компромиссов и уступок есть гарантия, что выгода будет. Подобное партнерство возможно, если договор выполняется честно и качественно. Эксперт убежден, что в таких сделках обещания необходимо реализовывать лучше всех конкурентов. Результат делает предпринимателю репутацию, а это уже задел на будущие проекты.