Эксперт рассказал, как в 22 года добился успеха и вел переговоры с акулами бизнеса
Все во многом строится на психологии
22 ноября 2024, 06:40, ИА Амител
Успех в бизнесе во многом строится на психологии общения и умении грамотно вести переговоры. Именно этот навык помог собственнику крупной инженерной компании в городе Сочи Алексею Мартынычеву основать свой бизнес. Его опыт говорит, что эффективнее всего общаться напрямую с лицом, принимающим решения. Случаями из своей практики предприниматель поделился на форуме MFS, сообщает Business FM Барнаул.
По словам Мартынычева, в 22 года он хотел открыть магазин. Тогда в Нижневартовске проходила реконструкция универсама – его превращали в современный торговый центр.
"Как попасть в такой торговый центр, когда там очередь из серьезных акул бизнеса города, у которых сети магазинов, и они все крутые предприниматели? Придя к главному строителю, открыв дверь, прямо сказал: "Я хочу попасть, познакомьте меня с теми людьми, которые помогут мне это сделать". Меня познакомили с руководителем управляющей компании. После переговоров меня внесли в список арендаторов. Стоило мне это всего тысячу долларов, когда все остальные платили по пять тысяч", – рассказал Мартынычев.
Важным условием в поисках партнеров становится взаимное доверие, однако чтобы установить доверительные отношения с конкретным человеком, иногда приходится включать все обаяние в общении с секретарями и помощниками. Для этого нужно оттачивать навыки самообладания, эмпатии и всегда говорить искренне. При этом важно и не терять лицо, рассыпаясь в любезностях, и не пытаться занять позицию выше собеседника.
В случаях, когда будущий партнер "крепкий орешек" и раскрываться не намерен, в ход идут психологические инструменты. Один из них – раппорт.
"Раппорт – это когда один собеседник "отзеркаливает" второго собеседника и начинает за ним повторять какие-то движения, действия, тембр голоса, манеру говорить. Очень интересный инструмент. Самое главное, чтобы собеседник не понял, что вы повторяете. Когда вы входите в этот раппорт, появляется такая связь, вербально-невербальная, что намного проще с человеком договариваться, намного проще понимать его какие-то скрытые цели", – рассказал эксперт.
По словам Мартынычева, благодаря этому методу он однажды смог попасть в "закрытый пул" застройщика в Краснодаре. Впрочем, на результат этой истории повлиял еще один инструмент: стратегия в переговорах "win-win" – "Я выиграл, ты выиграл". Она самая действенная. Ее суть – нацеленность на выгоду для обеих сторон отношений. Причем именно из-за компромиссов и уступок есть гарантия, что выгода будет. Подобное партнерство возможно, если договор выполняется честно и качественно. Эксперт убежден, что в таких сделках обещания необходимо реализовывать лучше всех конкурентов. Результат делает предпринимателю репутацию, а это уже задел на будущие проекты.
07:36:36 22-11-2024
Вы тоже рассказывайте! (С) старый анекдот
08:31:26 22-11-2024
"...прямо сказал: "Я хочу попасть, познакомьте меня с теми людьми, которые помогут мне это сделать"..."
И после этого он попал...
😆
11:25:25 22-11-2024
Все просто. Записываешься на прием к акуле бизнеса, ждешь в приемной полдня, когда тебя позвали наконец, не теряешься по первым словам акулы подстраиваешься под его тембр голоса и интонацию и говоришь, что я мол молодой предприниматель и хочу добиться успешного успеха, а вы акула пожалуйста помогите: дайте советы, познакомьте с нужными людьми, а лучшее сразу дайте пару контрактов по нужной мне цене и желательно без конкурса. Акула впечатлен и говорит, мол хорошо, вы мне нравитесь, почему бы и нет, если человек хороший и так хочет работать, надо дать. И дает. И все. А потом уже и репутация работает на вас (можно другим акулам рассказывать). Услуги акулам можно любые оказывать кто что умеет. Главное, попасть на прием и голосом, голосом работать, впечатление произвести, одеться конечно поприличней.
P.S. А можно еще из открытых источников узнать дату ДР акулы и его хобби и припереться к нему в приемную в этот день, потом подарить какую-нибудь безделушку, но чтобы по теме хобби. Тогда процесс пойдет еще лучше
19:37:20 22-11-2024
я в 24 года работала с золотодобывающей отраслью, миллионные заказы, с компаниями в США, и пр. Тоже мне...ххаха
01:43:06 23-11-2024
Гость (19:37:20 22-11-2024) я в 24 года работала с золотодобывающей отраслью, миллионные... Я на севере была, золото копала? )