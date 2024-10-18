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Паша Техник заявил, что удаляет все треки о наркотиках

Рэпер заявил, что все они были "приколом"

18 октября 2024, 08:05, ИА Амител

Паша Техник / Кадр из видео
Паша Техник / Кадр из видео

Российский рэп-исполнитель Паша Техник заявил о том, что удалит все свои треки, в которых упоминаются наркотики. Видео он опубликовал в своих социальных сетях.

По словам Техника, все старые песни, где упоминалась "запрещенка", были "приколом". Сейчас он вместе с командой будет работать над тем, чтобы "изъять" треки "из "оборота".

Техник заявил, что он "является против наркотиков", а также призвал слушателей вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и любимыми делами.

музыка

Комментарии 2

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гость

08:12:15 18-10-2024

переобулся

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Гость

09:13:29 18-10-2024

Кому как не ему знать о вреде наркотиков

  5 Нравится
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