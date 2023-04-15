Пасхальное богослужение 2023 в Барнауле. Онлайн-трансляция

Праздничную службу в Александро-Невском соборе можно будет посмотреть в прямом эфире

15 апреля 2023, 21:00, ИА Амител

В ночь с 15 на 16 апреля в барнаульском Александро-Невском соборе начнётся Пасхальное богослужение. Его возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Службу покажут в прямом эфире – её вещание начнётся в 23:30.

На трансляции будет работать представитель Барнаульской епархии, который прокомментирует ход литургии. Посмотреть трансляцию можно будет по телеканалу "Катунь 24", а также на сайте amic.ru.

Напомним, после традиционных ночных богослужений в храмах Барнаула горожане смогут уехать на общественном транспорте.