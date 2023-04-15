Пасхальное богослужение 2023 в Барнауле. Онлайн-трансляция
Праздничную службу в Александро-Невском соборе можно будет посмотреть в прямом эфире
15 апреля 2023, 21:00, ИА Амител
В ночь с 15 на 16 апреля в барнаульском Александро-Невском соборе начнётся Пасхальное богослужение. Его возглавит митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.
Службу покажут в прямом эфире – её вещание начнётся в 23:30.
На трансляции будет работать представитель Барнаульской епархии, который прокомментирует ход литургии. Посмотреть трансляцию можно будет по телеканалу "Катунь 24", а также на сайте amic.ru.
Напомним, после традиционных ночных богослужений в храмах Барнаула горожане смогут уехать на общественном транспорте.
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