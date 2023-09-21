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Пашинян пообещал жесткую реакцию на митинги оппозиции

Пашинян пообещал привлечь виновных к ответственности, а граждан попросил сохранять спокойствие и не нарушать закон

21 сентября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на видеообращение главы армянского кабмина.

Пашинян пообещал жесткую и оперативную реакцию на выступления и отметил, что митингующие хотят, чтобы "на улицах пролилась кровь".

"Мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас", – сказал премьер.Он добавил, что правоохранительная система работает, а задержания происходят и будут происходить. Пашинян пообещал привлечь виновных к ответственности, а граждан попросил сохранять спокойствие и не нарушать закон.

Политика Армения

Комментарии 2

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Гость

07:30:30 22-09-2023

Наверное будить резиновыми пулями глаза выбивать. Он же друг Макрона, а у Макрона есть опыт разгона желтых жилетов

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Гость

10:45:58 22-09-2023

Со своим народом легче воевать

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