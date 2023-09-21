Пашинян пообещал жесткую реакцию на митинги оппозиции

Пашинян пообещал привлечь виновных к ответственности, а граждан попросил сохранять спокойствие и не нарушать закон

21 сентября 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы страны будут жестко и оперативно реагировать на митинги оппозиции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на видеообращение главы армянского кабмина.

Пашинян пообещал жесткую и оперативную реакцию на выступления и отметил, что митингующие хотят, чтобы "на улицах пролилась кровь".

"Мы будем действовать жестко, но в рамках закона. Мы любим наших соотечественников, даже тех, кто против нас", – сказал премьер.Он добавил, что правоохранительная система работает, а задержания происходят и будут происходить. Пашинян пообещал привлечь виновных к ответственности, а граждан попросил сохранять спокойствие и не нарушать закон.