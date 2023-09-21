РИА Новости: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе

Командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого открыли огонь по российским военнослужащим, отстранили от исполнения обязанностей

21 сентября 2023, 20:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств России.

Там добавили, что командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого открыли огонь по российским военнослужащим, отстранили от исполнения обязанностей.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев звонил российскому лидеру Владимиру Путину и приносил свои извинения. Он заявлял, что готов оказать материальную помощь семьям погибших россиян. Расследование инцидента продолжается.