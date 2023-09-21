РИА Новости: задержаны первые подозреваемые в гибели миротворцев в Карабахе
Командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого открыли огонь по российским военнослужащим, отстранили от исполнения обязанностей
21 сентября 2023, 20:59, ИА Амител
Подозреваемых в гибели российских миротворцев в Карабахе задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств России.
Там добавили, что командира корпуса ВС Азербайджана, подчиненные которого открыли огонь по российским военнослужащим, отстранили от исполнения обязанностей.
Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев звонил российскому лидеру Владимиру Путину и приносил свои извинения. Он заявлял, что готов оказать материальную помощь семьям погибших россиян. Расследование инцидента продолжается.
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