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Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Они пройдут 15 сентября

14 сентября 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: president.gov.by
Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, центральной частью визита станут переговоры с Владимиром Путиным.

Как пишет БелТА, встреча с российским лидером состоится 15 сентября. Политики обсудят региональную проблематику, международную повестку, общие задачи в экономике и сфере импортозамещения.

Накануне Владимир Путин встречался в России с главой КНДР Ким Чен Ыном. 

Владимир Путин Александр Лукашенко белоруссия

Комментарии 2

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Пыпа

15:32:03 14-09-2023

Вот кто действительно мастер многоходовочек.

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Гость

17:10:57 14-09-2023

Ещё один пассажир, накрывай дед поляну снова.

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