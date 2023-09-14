Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Они пройдут 15 сентября
14 сентября 2023, 15:23, ИА Амител
Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию, центральной частью визита станут переговоры с Владимиром Путиным.
Как пишет БелТА, встреча с российским лидером состоится 15 сентября. Политики обсудят региональную проблематику, международную повестку, общие задачи в экономике и сфере импортозамещения.
Накануне Владимир Путин встречался в России с главой КНДР Ким Чен Ыном.
15:32:03 14-09-2023
Вот кто действительно мастер многоходовочек.
17:10:57 14-09-2023
Ещё один пассажир, накрывай дед поляну снова.