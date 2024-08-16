Пасмурные выходные с дождями и грозами ожидаются в Алтайском крае

Днем воздух прогреется до +26...28 градусов

16 августа 2024, 20:15, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/872077

Предстоящие выходные, 17 и 18 августа, в Алтайском крае будут пасмурными. Согласно прогнозу регионального Гидрометцентра, в отдельных районах ожидаются дожди, грозы.

Ночная температура в субботу, 17 августа, составит от +11 до +16 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, от 3 до 8 м/с. По востоку ожидаются порывы до 16 м/с.

Дневная температура ожидается на уровне от +23 до +28 градусов. В отдельных районах продолжат идти дожди. Ветер усилится до 5-10 м/с. В воскресенье, 18 августа, погода существенно не изменится — местами продолжат идти дожди, возможны грозы.

В Барнауле ночью будет от +12 до +15 градусов, а днем - от +24 до +26 градусов. Во второй половине 17 августа и утром 18 августа возможен дождь с грозой.