Погрелись и хватит. Синоптик рассказала, когда испортится погода в Алтайском крае

Грозы и дожди накроют регион в ближайшие дни

15 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Лужи. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Похолодание с дождями придет в Алтайский край 19 августа. Уже в понедельник на большей части территории региона будут лить дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, а температура воздуха днем понизится до +20...+25 градусов. И такая погода сохранится на Алтае до середины новой рабочей недели. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Местами по краю дожди пройдут и в период с 16 по 18 августа. Но они будут кратковременными. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +19 градусов, а днем воздух еще прогреется до +23...+29 градусов, сообщила синоптик.