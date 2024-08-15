Погрелись и хватит. Синоптик рассказала, когда испортится погода в Алтайском крае
Грозы и дожди накроют регион в ближайшие дни
15 августа 2024, 15:00, ИА Амител
Лужи. Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Похолодание с дождями придет в Алтайский край 19 августа. Уже в понедельник на большей части территории региона будут лить дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 м/с, а температура воздуха днем понизится до +20...+25 градусов. И такая погода сохранится на Алтае до середины новой рабочей недели. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
Местами по краю дожди пройдут и в период с 16 по 18 августа. Но они будут кратковременными. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +19 градусов, а днем воздух еще прогреется до +23...+29 градусов, сообщила синоптик.
15:46:46 15-08-2024
Дурацкое лето, три месяца +30 в тени.
15:53:29 15-08-2024
Гость (15:46:46 15-08-2024) Дурацкое лето, три месяца +30 в тени.... резко континентальный климат.
всё по учебнику.
но претензию в спортлото вы можете написать.
16:48:24 15-08-2024
Гость (15:46:46 15-08-2024) Дурацкое лето, три месяца +30 в тени.... тем более практически не было доступных бесплатных пляжей
20:10:08 15-08-2024
Гость (15:46:46 15-08-2024) Дурацкое лето, три месяца +30 в тени....
О, давно погодные нытики не ныли!
11:35:58 16-08-2024
Какое бы лето не было, а прощаться с ним не хочется.
14:16:37 16-08-2024
Радуйтесь тому, что дают! Тем более бесплатно.... Зима эта будет очень холодная. Как 2010-2011 годов. Ещё вспомните это лето...
14:37:12 16-08-2024
Лиса (14:16:37 16-08-2024) Радуйтесь тому, что дают! Тем более бесплатно.... Зима эта б... Радуюсь, что лето кончается! Трудно переживать жару, не помню таких длительных периодов с 30+. Ну, бывало, недельку пожарит... А нынче приходилось постоянно находиться в помещении, потому что на улице вполне мог случиться тепловой удар. Жара хороша, когда ты у моря! А у нас - ни к чему! Даже Пушкин не любил лето, предпочитал осень. А мне так зима нравится, снег, морозец, дышится легко. Если холодно, всегда можно одеться теплее.
15:23:07 16-08-2024
Лето было безрадостным. В конце мая, в холод, отключили горячую воду, потом дали с задержкой на две недели. Теперь снова, без графика, отключили в Октябрьском районе, пятый день нет.
17:40:14 19-08-2024
Я не люблю вообще лето, и тем более жару, вернее не жару, а вот эту влажность и духоту.. Не мой климат вообще. Так здорово, что лето заканчивается!