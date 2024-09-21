Водитель автомобиля сбил школьника на питбайке под Новоалтайском
По информации очевидца, ребенка увезли в реанимацию
21 сентября 2024, 18:55, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"
В поселке Белоярск под Новоалтайском автомобиль столкнулся с питбайком под управлением 11-летнего мальчика.
"Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца сообщает, что ДТП случилось, когда "ребенок поднимался на горке и в этом момент начала выезжать машина".
В результате столкновения у школьника оказалось разбито лицо и пострадал позвоночник. Его увезли в реанимацию.
20:57:05 21-09-2024
врачи говорят парализованный останется частично и нужно будет много пласт. операций делать по мере роста - на лице. Родителям конечно "спасибо" за такие подарки детишкам
16:54:04 22-09-2024
Гость (20:57:05 21-09-2024) врачи говорят парализованный останется частично и нужно буде... Ага, лучше бы набор косметики подарили. Так что ли? Водилам шары надо хоть иногда открывать! Одна рука на руле, другой телефон держит, а на дорогу ноль внимания.
21:34:09 21-09-2024
В 11 лет. Без прав. Кто ему купил этот байк и позволил ездить на нем? А если бы он в людей и детей въехал? Родителей под суд. Его как выздоровеет в детский дом ибо нельзя таким родителям его доверять. Государство лучше воспитает.
11:10:31 22-09-2024
Гость (21:34:09 21-09-2024) В 11 лет. Без прав. Кто ему купил этот байк и позволил ездит...
Ты своих отдай, если они у тебя есть. Совсем из пацанов девок хотят сделать. Под себя что ли их готовите?
19:40:04 22-09-2024
Гость (11:10:31 22-09-2024) Ты своих отдай, если они у тебя есть. Совсем из пацанов... в 11 лет питбайк это НЕ НОРМА. Мужчина настоящий не питбайками в пеленок характеризуется