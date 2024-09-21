Водитель автомобиля сбил школьника на питбайке под Новоалтайском

По информации очевидца, ребенка увезли в реанимацию

21 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

В поселке Белоярск под Новоалтайском автомобиль столкнулся с питбайком под управлением 11-летнего мальчика.

"Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца сообщает, что ДТП случилось, когда "ребенок поднимался на горке и в этом момент начала выезжать машина".

В результате столкновения у школьника оказалось разбито лицо и пострадал позвоночник. Его увезли в реанимацию.