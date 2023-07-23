Пассажир погиб в жестком ДТП на трассе Барнаул — Новосибирск
Очевидцы предполагают, что водитель автомобиля мог заснуть за рулем
23 июля 2023, 14:25, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск. Как сообщает Госавтоинспекция, около 07:00 на 57-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" столкнулись легковые автомобили Toyota Prius и Mitsubishi Outlander.
38-летний водитель за рулем Toyota наехал на препятствие и выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi. После этого второе авто врезалось в опору уличного освещения.
В результате аварии погиб 40-летний пассажир Toyota, остальные получили травмы. Очевидцы предполагают, что водитель автомобиля мог заснуть за рулем, пишет "Инцидент Барнаул".
21:00:42 23-07-2023
Трасса Новосибирск-Барнаул до сих пор вся не четырехполосная. Стыдоба в самом богатом природными ресурсами государстве.