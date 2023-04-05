Пассажир пытался выйти из самолёта во время рейса Москва – Магадан

Мужчину остановили другие пассажиры и бортпроводники

05 апреля 2023, 17:01, ИА Амител

Пассажир самолёта, летевшего из Москвы в Магадан, пытался выйти из лайнера прямо во время полёта, сообщает Life.

Во время перелёта 33-летний мужчина поднялся с кресла и попытался открыть дверь. Его остановили другие пассажиры и бортпроводники. Как указали очевидцы, мужчина был пьян.

"Все обстоятельства мы сейчас выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказали в линейном отделе полиции в аэропорту Магадана.

Ранее в Барнауле задержали буйного мужчину, который в самолёте пытался пробиться к пилоту.