Пассажир пытался выйти из самолёта во время рейса Москва – Магадан
Мужчину остановили другие пассажиры и бортпроводники
05 апреля 2023, 17:01, ИА Амител
Пассажир самолёта, летевшего из Москвы в Магадан, пытался выйти из лайнера прямо во время полёта, сообщает Life.
Во время перелёта 33-летний мужчина поднялся с кресла и попытался открыть дверь. Его остановили другие пассажиры и бортпроводники. Как указали очевидцы, мужчина был пьян.
"Все обстоятельства мы сейчас выясняем. Мужчина в больнице, опросить его невозможно. Будем проводить освидетельствование. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела", – рассказали в линейном отделе полиции в аэропорту Магадана.
Ранее в Барнауле задержали буйного мужчину, который в самолёте пытался пробиться к пилоту.
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как в анекдоте "А я всегда здесь выхожу, я выхожу, а двое заходят"