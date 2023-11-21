Пассажир самолета рейса Москва — Барнаул устроил дискотеку на борту

Мужчина пронес огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и сначала "прокачал" автобус, который вез всех к трапу, а потом – и сам борт

21 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Пассажир самолета авиакомпании "Победа" устроил дискотеку на рейсе Москва – Барнаул. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина пронес огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и сначала "прокачал" автобус, который вез всех к трапу, а потом – и сам самолет.

Мужчина стал включать музыку уже на пути из терминала Шереметьево к самолету. Когда пассажиры поняли, что на борту диджей останавливаться не собирается, с ним удалось договориться. Любитель музыки согласился приглушить колонку на время полета, однако за это включил свою самую любимую песню при приземлении – выгружались в Барнауле пассажиры под композицию Инны Вальтер.

Как он смог пронести огромную колонку мимо калибратора, пока неизвестно.