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Пассажир самолета рейса Москва — Барнаул устроил дискотеку на борту

Мужчина пронес огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и сначала "прокачал" автобус, который вез всех к трапу, а потом – и сам борт

21 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Пассажир самолета авиакомпании "Победа" устроил дискотеку на рейсе Москва – Барнаул. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчина пронес огромную bluetooth-колонку мимо калибратора и сначала "прокачал" автобус, который вез всех к трапу, а потом – и сам самолет.

Мужчина стал включать музыку уже на пути из терминала Шереметьево к самолету. Когда пассажиры поняли, что на борту диджей останавливаться не собирается, с ним удалось договориться. Любитель музыки согласился приглушить колонку на время полета, однако за это включил свою самую любимую песню при приземлении – выгружались в Барнауле пассажиры под композицию Инны Вальтер.

Как он смог пронести огромную колонку мимо калибратора, пока неизвестно.

Транспорт самолёт

Комментарии 16

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горожанка

08:39:14 21-11-2023

ужас...

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Гость

08:43:26 21-11-2023

Прикольно

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Гость

08:47:27 21-11-2023

Кто такая Инна Вальтер? Певица ртом, поющая специально для дебилов с синезуыми колонками?

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Гость

16:16:50 21-11-2023

Гость (08:47:27 21-11-2023) Кто такая Инна Вальтер? Певица ртом, поющая специально для д... Уверен у Вальтер голос явно прекраснее,чем тот,который ты издаешь

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Гость

08:57:33 21-11-2023

У ребенка йогурт забрали, чтоб на борт не пронёс. А дебил с огромным ящиком, в котором могла и бомба быть ни кого не смутил

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Гость

09:14:07 21-11-2023

У какого там ребенка йогурт забрали?

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Гость

09:18:51 21-11-2023

Гость (09:14:07 21-11-2023) У какого там ребенка йогурт забрали?... Да вполне обычный 110 см, 38 кг.

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Гость

09:24:38 21-11-2023

Гость (09:18:51 21-11-2023) Да вполне обычный 110 см, 38 кг.... Видео пилите. посмотрим. А то балаболить то легко.

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Гость

09:42:15 21-11-2023

вот же дебила кусок, ещё и слушает такую непотребщину

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Гость

09:49:59 21-11-2023

Просто интересно почему по прибытии его полиции не передали и на него протокол не составили. Любишь музыку? ОК, не вопрос. Заплати штраф в 30-50К за свою любовь. Тут дети маленькие орут не затыкаясь, и только наушниками можно от них отгородиться, так еще и великовозрастные дети концерты устраивают.

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Гость

10:04:36 21-11-2023

Гость (09:24:38 21-11-2023) Видео пилите. посмотрим. А то балаболить то легко.... Ну для этого в прошлое нужно вернуться, я как раз заканчиваю опытную установку. Так что скоро возможно смогу сделать. А пока можете почитать правила проноса продуктов питания на борт самолёта. Может и видео не понадобится

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Владимир

13:03:32 21-11-2023

Быдло.

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Гость

13:48:17 21-11-2023

Мамашка сынку узнала? Ну молодец. "Воспитала" скота!

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Гость

14:13:08 21-11-2023

мужика не нашлось на борту чтоб ему рыло начистить по прибытии в город. Прям носяру с пыры сломать на выходе из зала прилета, и колонку об хребтину сломать

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Гость

17:25:40 21-11-2023

Гость (14:13:08 21-11-2023) мужика не нашлось на борту чтоб ему рыло начистить по прибыт... Ты о чем? Почти все барнаульские мужчинки давно в страстном поиске спутника жизни. Не заметно разве? Особенно после принятия одно очень интересного закона. Как с цепи сорвались. То одни намекают, что они теперь пара, то другие.

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Гость

07:28:42 23-11-2023

Гость (17:25:40 21-11-2023) Ты о чем? Почти все барнаульские мужчинки давно в страстном ... Что,милочка, игнорируют тебя мужчины? Ну так похудей для начала хотя бы.

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