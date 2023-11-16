Стала известна судьба Ан-2, убранного на время строительства терминала в Барнауле

Самолет был одним из символов барнаульского аэропорта и встречал пассажиров по прилете

16 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в Барнаул, установят рядом с новым терминалом после завершения всех работ. Об этом amic.ru рассказал руководитель компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

"Конечно же мы вернем один из символов аэропорта сразу после завершения всех работ. Сейчас самолет находится на хранении и с ним все хорошо", – пояснил Рудаков.

Согласно проекту нового терминала, воздушное судно будет установлено слева от входа. Легендарный самолет, установленный на площади в 2017 году, убрали в начале октября. Он будет мешать строительным работам.

Напомним, завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, – порядка 9,8 тыс. кв. м. Стоимость работ составит почти 7 миллиардов рублей.

Подробнее о проекте нового терминала можно почитать по ссылке.