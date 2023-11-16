НОВОСТИТранспорт

Стала известна судьба Ан-2, убранного на время строительства терминала в Барнауле

Самолет был одним из символов барнаульского аэропорта и встречал пассажиров по прилете

16 ноября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Самолет Ан-2, который встречал пассажиров, прилетающих в Барнаул, установят рядом с новым терминалом после завершения всех работ. Об этом amic.ru рассказал руководитель компании "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков.

"Конечно же мы вернем один из символов аэропорта сразу после завершения всех работ. Сейчас самолет находится на хранении и с ним все хорошо", – пояснил Рудаков.

Согласно проекту нового терминала, воздушное судно будет установлено слева от входа. Легендарный самолет, установленный на площади в 2017 году, убрали в начале октября. Он будет мешать строительным работам.

Напомним, завершить строительство терминала планируют в 2025 году. Пропускная способность нового терминала составит 1,1 млн пассажиров, а площадь будет в два раза больше, чем в аэропорту в настоящее время, – порядка 9,8 тыс. кв. м. Стоимость работ составит почти 7 миллиардов рублей.

Подробнее о проекте нового терминала можно почитать по ссылке.

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

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НОВОСТИОбщество

Барнаул Аэропорт

Комментарии 8

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Гость

07:20:01 16-11-2023

Меньше всего интересует антикварная рухлядь. Более интересны вопросы по функционированию нового комплекса - из Барнаула куда-нибудь кроме Москвы еще рейсы откроют? А ценник на рейс Москва-Барнаул будет таким же как Москва-Новосибирск или по прежнему разница будет от 5 до 8 тысяч?

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Гость

07:58:54 16-11-2023

Гость (07:20:01 16-11-2023) Меньше всего интересует антикварная рухлядь. Более интересны... Не волнуйтесь. Вы за всё заплатите. А кроме мАсквы, откроют СывТытКар

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Гость

08:10:57 16-11-2023

Гость (07:20:01 16-11-2023) Меньше всего интересует антикварная рухлядь. Более интересны... Сколько летаю, такой разницы в цене не видел.

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Гость

08:26:00 16-11-2023

Гость (08:10:57 16-11-2023) Сколько летаю, такой разницы в цене не видел. ... Буквально в августе покупал билет из Москвы. В Барнаул ценник был 25 рублей (туда/обратно), в Нск 17,5. И так постоянно. Разница не менее 5 рублей всегда.

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Гость

08:19:01 16-11-2023

Гость (07:20:01 16-11-2023) Меньше всего интересует антикварная рухлядь. Более интересны... У людей для которых История - это антикварная рухлядь нет будущего. Мне жаль Вас.

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Гость

10:17:52 16-11-2023

Гость (08:19:01 16-11-2023) У людей для которых История - это антикварная рухлядь нет бу... А мне жаль людей, которые живут только прошлым в ущерб будущему. Точнее, не их жаль, а всех остальных, которые из-за этого вместо новых самолетов летают на старых скотовозках, и вынужденно слушают истории про печенегов.

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Гость

12:48:45 16-11-2023

Гость (10:17:52 16-11-2023) А мне жаль людей, которые живут только прошлым в ущерб будущ... А жить настоящим и одновременно уважать историю для вашего организма видимо уже слабо? Может и родителей своих так же на свалку выбросили?

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Гость

10:02:04 16-11-2023

Гость (07:20:01 16-11-2023) Меньше всего интересует антикварная рухлядь. Более интересны... А причём здесь строительство нового здания? Перечисленные вами проблемы никакого отношения к этому не имеют. Исключительно логистика и пассажиропоток

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