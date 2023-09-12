Пассажирам самолета, севшего в поле под Новосибирском, выплатят по 100 тысяч рублей

Глава "Уральских авиалиний" назвал это "компенсацией за испуг"

12 сентября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего в поле под Новосибирском, получат по 100 тысяч рублей. Об этом рассказал глава авиакомпании Сергей Скуратов.

Он заявил, что этот вопрос уже обсудили с представителями страховой компании и решили выдать пассажирам по 100 тысяч. Скуратов назвал это "компенсацией за испуг".

Напомним, что Airbus летел из Сочи в Омск, в небе у него возникли проблемы с гидравликой. Пилоты перенаправили борт в Новосибирск, но из-за нехватки топлива были вынуждены садиться в поле.