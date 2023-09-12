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В МЧС рассказали подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском

Пострадавших нет

12 сентября 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В МЧС Новосибирской области рассказали подробности аварийной посадки самолета, который летел рейсом Сочи – Омск и был вынужден экстренно приземлиться на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска.

По данным ведомства, инцидент случился 12 сентября в 09:44 в Убинском районе. На борту судна Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", – рассказали в ведомстве.

К месту посадки уже следуют шесть пассажирских автобусов, людей временно разместят в местном Доме культуры.

Новосибирская область Происшествия самолёт
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Комментарии 4

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Гость

10:54:28 12-09-2023

Всё пойло и памперсы в местном сельпо скупили ?

  -8 Нравится
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самаяхорошая новость люди живы

10:57:00 12-09-2023

Блин! Хоть здесь повезло! Правда, и август (сакральный месяц для россиян) уже закончился.

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Гость

10:57:04 12-09-2023

Чудо. Слава Богу и пилотам!

  11 Нравится
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гость

10:57:23 12-09-2023

дальше будет больше

  4 Нравится
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