В МЧС рассказали подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском

Пострадавших нет

12 сентября 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В МЧС Новосибирской области рассказали подробности аварийной посадки самолета, который летел рейсом Сочи – Омск и был вынужден экстренно приземлиться на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска.

По данным ведомства, инцидент случился 12 сентября в 09:44 в Убинском районе. На борту судна Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.

"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", – рассказали в ведомстве.

К месту посадки уже следуют шесть пассажирских автобусов, людей временно разместят в местном Доме культуры.