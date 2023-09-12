В МЧС рассказали подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском
Пострадавших нет
12 сентября 2023, 10:47, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В МЧС Новосибирской области рассказали подробности аварийной посадки самолета, который летел рейсом Сочи – Омск и был вынужден экстренно приземлиться на грунт в сельской местности недалеко от Новосибирска.
По данным ведомства, инцидент случился 12 сентября в 09:44 в Убинском районе. На борту судна Airbus A320 находилось 170 человек, в том числе 23 ребенка.
"Все из них эвакуировались. Никто не пострадал. Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", – рассказали в ведомстве.
К месту посадки уже следуют шесть пассажирских автобусов, людей временно разместят в местном Доме культуры.
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10:54:28 12-09-2023
Всё пойло и памперсы в местном сельпо скупили ?
10:57:00 12-09-2023
Блин! Хоть здесь повезло! Правда, и август (сакральный месяц для россиян) уже закончился.
10:57:04 12-09-2023
Чудо. Слава Богу и пилотам!
10:57:23 12-09-2023
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