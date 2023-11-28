НОВОСТИПроисшествия

Пассажирка "Победы" орально изнасиловала соседа по креслу

Мужчину это не смутило, в отличие от окружающих

28 ноября 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пассажирка рейса Анталья – Москва авиакомпании "Победа" орально изнасиловала соседа по креслу. Об этом сообщает Baza.

29-летняя девушка хорошенько выпила, кидалась на проводников, курила, орала на весь салон и разбрасывала вокруг себя мусор. Бортпроводники пытались успокоить дебоширку – не удалось.

Когда у девушки закончились силы, она залезла в трусы к соседу по креслу. Мужчина оказался не против, но другие пассажиры такой ход событий не оценили.

В аэропорту секс-бунтарку задержали сотрудники полиции, которых она также встретила нецензурными высказываниями. 

Происшествия самолёт

Комментарии 19

Avatar Picture
Гость

23:13:40 28-11-2023

Вот, нормальная реклама! В следующий раз полечу этой компанией!

  62 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Костя

23:28:20 28-11-2023

Панин тоже не против пососать

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:05:41 29-11-2023

Костя (23:28:20 28-11-2023) Панин тоже не против пососать... Он больше по пёсикам...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:36:50 28-11-2023

Это была Кошкина?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кошкина

09:02:39 29-11-2023

Гость (23:36:50 28-11-2023) Это была Кошкина?... да с фигали?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:12:47 29-11-2023

Гость (23:36:50 28-11-2023) Это была Кошкина?... Кошкину не задержали бы полицейские, не смогли бы

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:57:57 29-11-2023

Если мужик был не против, какое же это изнасилование?

  44 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:20:22 29-11-2023

Победа... Там этой дефчонке, вероятно, счёт предъявили, за доп.питание на борту.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:47:48 29-11-2023

Вот что «Победа» животворящая с пассажирками делает) а вообще, видимо веселый полет был)

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:25:18 29-11-2023

Блин, правда реклама

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:49:53 29-11-2023

Аэрофлот только в туалете разрешает минетную мастерскую устраивать. В барнауле на вокзале тоже капсулы поставили. А Победа - молодцы !

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:59:16 29-11-2023

Зачем окрестили "оральным изнасилованием"? мужик-то был совсем и не против, не сопротивлялся и получал удовольствие. всё время дёргался туда-сюда, так страдал, так страдал...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

12:13:34 29-11-2023

Гость (08:59:16 29-11-2023) Зачем окрестили "оральным изнасилованием"? мужик-то был сов... защитил причинным местом самолет

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:55 29-11-2023

Да уж, на высоте 10000 метров.... не каждому так повезет )))))

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:37 29-11-2023

Вот повезло так повезло!!!!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:27:27 29-11-2023

Толи ещё будет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

12:14:15 29-11-2023

гость (10:27:27 29-11-2023) Толи ещё будет.... Толи ничего не будет, он самолетами не летает

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:07 29-11-2023

Что завидуете, жены не балуют?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:54 29-11-2023

Гость (10:53:07 29-11-2023) Что завидуете, жены не балуют?... А вы регулярно на высоте 10000 метров удовольствие получаете ?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров