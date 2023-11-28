Пассажирка "Победы" орально изнасиловала соседа по креслу
Мужчину это не смутило, в отличие от окружающих
28 ноября 2023, 23:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пассажирка рейса Анталья – Москва авиакомпании "Победа" орально изнасиловала соседа по креслу. Об этом сообщает Baza.
29-летняя девушка хорошенько выпила, кидалась на проводников, курила, орала на весь салон и разбрасывала вокруг себя мусор. Бортпроводники пытались успокоить дебоширку – не удалось.
Когда у девушки закончились силы, она залезла в трусы к соседу по креслу. Мужчина оказался не против, но другие пассажиры такой ход событий не оценили.
В аэропорту секс-бунтарку задержали сотрудники полиции, которых она также встретила нецензурными высказываниями.
23:13:40 28-11-2023
Вот, нормальная реклама! В следующий раз полечу этой компанией!
23:28:20 28-11-2023
Панин тоже не против пососать
13:05:41 29-11-2023
Костя (23:28:20 28-11-2023) Панин тоже не против пососать... Он больше по пёсикам...
23:36:50 28-11-2023
Это была Кошкина?
09:02:39 29-11-2023
Гость (23:36:50 28-11-2023) Это была Кошкина?... да с фигали?
12:12:47 29-11-2023
Гость (23:36:50 28-11-2023) Это была Кошкина?... Кошкину не задержали бы полицейские, не смогли бы
05:57:57 29-11-2023
Если мужик был не против, какое же это изнасилование?
06:20:22 29-11-2023
Победа... Там этой дефчонке, вероятно, счёт предъявили, за доп.питание на борту.
06:47:48 29-11-2023
Вот что «Победа» животворящая с пассажирками делает) а вообще, видимо веселый полет был)
07:25:18 29-11-2023
Блин, правда реклама
07:49:53 29-11-2023
Аэрофлот только в туалете разрешает минетную мастерскую устраивать. В барнауле на вокзале тоже капсулы поставили. А Победа - молодцы !
08:59:16 29-11-2023
Зачем окрестили "оральным изнасилованием"? мужик-то был совсем и не против, не сопротивлялся и получал удовольствие. всё время дёргался туда-сюда, так страдал, так страдал...
12:13:34 29-11-2023
Гость (08:59:16 29-11-2023) Зачем окрестили "оральным изнасилованием"? мужик-то был сов... защитил причинным местом самолет
09:35:55 29-11-2023
Да уж, на высоте 10000 метров.... не каждому так повезет )))))
10:11:37 29-11-2023
Вот повезло так повезло!!!!
10:27:27 29-11-2023
Толи ещё будет.
12:14:15 29-11-2023
гость (10:27:27 29-11-2023) Толи ещё будет.... Толи ничего не будет, он самолетами не летает
10:53:07 29-11-2023
Что завидуете, жены не балуют?
15:16:54 29-11-2023
Гость (10:53:07 29-11-2023) Что завидуете, жены не балуют?... А вы регулярно на высоте 10000 метров удовольствие получаете ?