Пассажирка "Победы" орально изнасиловала соседа по креслу

Мужчину это не смутило, в отличие от окружающих

28 ноября 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пассажирка рейса Анталья – Москва авиакомпании "Победа" орально изнасиловала соседа по креслу. Об этом сообщает Baza.

29-летняя девушка хорошенько выпила, кидалась на проводников, курила, орала на весь салон и разбрасывала вокруг себя мусор. Бортпроводники пытались успокоить дебоширку – не удалось.

Когда у девушки закончились силы, она залезла в трусы к соседу по креслу. Мужчина оказался не против, но другие пассажиры такой ход событий не оценили.

В аэропорту секс-бунтарку задержали сотрудники полиции, которых она также встретила нецензурными высказываниями.