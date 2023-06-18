Пассажиропоток на пригородных электричках вырос в Алтайском крае

По сравнению с показателями прошлого года рост составил 4,5%

18 июня 2023, 14:35, ИА Амител

Фот: pxhere.com

В Алтайском крае в период с января по май услугами пригородных электропоездов воспользовались 3,1 млн человек. Об этом рассказали в региональном правительстве со ссылкой на Западно-Сибирскую железную дорогу.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост в процентном выражении составил 4,5%.

Отмечается, что приросту пассажиропотока поспособствовал ряд факторов: назначение новых поездов, создание удобного графика, увеличение числа поездов в праздничные дни, а также маркетинговые акции, обновление парка вагонов и предоставление льгот.