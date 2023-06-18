Как активисты добиваются создания парка 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа"

Инициативная группа запустила опрос жителей о будущем парка 300-летия Барнаула

18 июня 2023, 12:01, Антон Дегтярев

Территория за ТЦ "Европа"/ Фото: Екатерина Смолихина

Барнаульские активисты продолжают добиваться создания "парка 300-летия Барнаула на пустыре за торговым центром "Европа". Сейчас они проводят опрос о том, каким горожане хотят видеть этот парк, голосование продлится до 3 августа. Недавно инициативная группа также направила письмо с просьбой создать парк на пустыре губернатору Алтайского края Виктору Томенко и провела в овраге несколько субботников. Корреспондент amic.ru поговорил с одним из активистов – Алексеем Корчагиным и узнал, как активисты приближают строительство парка.

Опрос о будущем парка

3 июня активисты запустили опрос жителей Барнаула о том, каким должен быть парк 300-летия Барнаула. Принять в нем участие можно по ссылке. По словам Алексея Корчагина, опрос продлится два месяца – до 3 августа 2023 года. И он должен стать фундаментом готовящейся концепции парка.

"Сбор общественного мнения – это один из этапов проектирования. Для того чтобы сделать хороший парк, нужно выяснить, чего хотят люди. Мы спрашиваем, необходим ли там парк, как люди относятся к его созданию, как стоит использовать эту территорию. Люди высказывают свое мнение, пожелания по наполнению этой территории, отмечают галочками, что хотят видеть в парке в первую очередь. И сейчас они высказываются за то, чтобы это был тихий парк без аттракционов и с зонами детской активности", – пояснил Алексей Корчагин.

Частью опроса является и название парка. Сейчас вариантов несколько – "Взлетный", 300-летия Барнаула, "Индустриальный", "Барнаул", "Барнаульская жемчужина" и "Европейский". Голосование по этому поводу во "ВКонтакте" уже прошло, и там победило название "Взлетный", сообщил Алексей Корчагин.

Письмо губернатору

12 мая инициативная группа направила открытое письмо на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В нем активисты написали, что жителям близлежащих домов необходим полноценный парк, так как на территории за ТЦ "Европа" уже есть сложившаяся экосистема, место обладает исторической значимостью и является транзитным для большого числа жителей района.

Активисты написали, что сейчас территория становится местом стихийных свалок мусора, в том числе и строительного. Также они обеспокоены постепенным сокращением территории: уплотняется застройка жилыми и административными зданиями. Это негативно влияет на дорожную и экологическую обстановку района, считают неравнодушные жители.

В конце обращения горожане попросили Томенко поспособствовать строительству парка на этом месте.

По словам Алексея Корчагина, конкретного ответа пока не было, обращение переадресовали городским властям.

Территория за ТЦ "Европа" / Фото: Екатерина Смолихина

Обращение против застройки

В ближайшее время активисты планируют написать еще одно обращение – только теперь не губернатору, а мэру Барнаула Вячеславу Франку. В нем они попросят не застраивать близлежащий к будущему парку участок на улице Взлетной, 2д.

Алексей Корчагин отметил, что недавняя новость об аренде участка на Взлетной, 2г, и так вызвала у активистов сожаление, и теперь они попросят сберечь хотя бы вторую территорию на ул. Взлётной, 2д, судьба которой еще не решена и которую можно уберечь от застройки, вернув ей рекреационный статус, отметил активист.

"Участок на ул. Взлетной, 2д, довольно большой, ровный, смотрит на аллею от храма. По нашему представлению было бы здорово территорию сохранить, сделать пешеходную аллею от храма в парк. Там может быть входная группа, парковка, эта территория важна. Если участок будет продан, парк получится замкнутым внутри других организаций и невозможно будет пройти, не пересекая чужую территорию. Нельзя будет организовать ни нормальные парковки, ни входную группу", – пояснил Алексей Корчагин.

Чат и группа парка в соцсетях

Сейчас инициативная группа активно ведет и соцсети. Так, есть группа "Создаем парк на месте пустыря за "Европой" в "Одноклассниках" и во "ВКонтакте", в последней 226 человек. В июне появился "Чат будущего парка" для самых активных барнаульцев, сейчас в нем 52 участника. В группе выкладываются новости, касающиеся деятельности активистов, а в чате идет обсуждение тем, связанных с этой территорией, участники обмениваются фото, видео, а также просто общаются.

Субботники

В 2023 году активисты провели на пустыре два крупных субботника: первый состоялся в начале мая, а второй – в начале июня.

"Первый был масштабный, там было человек 80, нам помогли с вывозом мусора, увезли более двух тонн покрышек, забрали на переработку металл, стекло, пластик. После этого люди выходили сами небольшими группами вечером поубираться. Мы договорились, где они оставляют мешки после уборки, потом все это вывозим. При необходимости предоставляем мешки для сбора мусора", – отметил Алексей Корчагин.

По его словам, летом планируется проводить в основном такие "малые субботники". Крупная уборка планируется ближе к осени, когда люди вернутся с дач, отпусков и с каникул.

Субботник в парке/ Фото: группа в ВК "Создаём парк на месте пустыря за "Европой""

Какие планы у активистов?

Сейчас активисты планируют собрать мнения людей, подвести итоги опроса и продолжить работу. Они хотят проводить на территории спортивные или развлекательные мероприятия, чтобы показать, что она востребована у населения района. Также в планах устраивать субботники и работать над концепцией создания парка.

Ну и главная цель – добиться, чтобы территорию включили в список объектов на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды".

"Сейчас мы соберем общественное мнение, посмотрим, сколько человек примут участие в опросе, какое мнение люди выскажут, и по результатам этого будем добиваться включения в программу КГС. Но об этом пока рано говорить. Сбор общественного мнения косвенно даст сигнал, насколько люди активно готовы нас поддерживать", – пояснил Алексей Корчагин.

Напомним, что территория пустыря за ТЦ "Европа" занимает около 15 га. В советские годы там хотели построить парк 50-летия СССР, но сделать этого так и не получилось. С тех пор в генплане города территория отдана под парк, но обустройство зеленой зоны здесь так и не началось. При этом от этой зоны "отрезали" несколько кусков под застройку. В 2010 году участок отдали под строительство культурно-национального музейного комплекса "Национальная деревня", но проект так и не реализовали.

В феврале 2023 года стало известно, что барнаульские активисты самостоятельно создают концепцию парка за ТЦ "Европа", которую в будущем намерены презентовать барнаульской мэрии. В инициативную группу, которая добивается создания парка, входят архитектор, журналисты, эколог, общественники, IT-специалисты и обычные граждане.

Тему создания парка весной 2023 года прокомментировали и власти Барнаула и Алтайского края. Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев отметил, что для попадания парка 300-летия Барнаула в список объектов на благоустройство по программе "Формирование комфортной городской среды" необходима инициативная группа, которая составит заявку от жителей. А министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев сообщил, что территория за ТЦ "Европа" – это "наше будущее в части благоустройства", однако "делать парк за "Европой" долго и дорого", подчеркнул он и посоветовал набраться терпения.

Сейчас территория представляет собой заросшее пустое пространство с оврагом. О том, каким может быть этот парк и почему сделать его трудно, можно прочитать здесь.