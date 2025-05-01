Пассажирская навигация по Оби стартовала в Алтайском крае

Регулярное движение теплоходов по реке запустили 1 мая

01 мая 2025, 12:05, ИА Амител

Теплоход на Оби / Фото: amic.ru

1 мая в Алтайском крае запустили регулярное движение теплоходов по Оби. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

"Основным видом водного транспорта являются теплоходы типа "Москва" и ПТ "Водолей", которые были модернизированы в ходе зимнего судоремонта. Отметим, в этом году впервые теплоходы будут осуществлять остановку на гребном канале", – подчеркнули в ведомстве.

Маршруты движения теплоходов будут следующими:

Барнаул – Рассказиха – суббота, воскресенье с заходом в Бобровку и Калиновку;

Барнаул – Бобровка – с понедельника по пятницу два рейса в день, утром и днем;

Барнаул – Кокуйское – по выходным с заходом в Зеленый Клин, гребной канал, Барсуково;

Барнаул – гребной канал – по средам два рейса в день с заходом в Зеленый Клин.

Туристические прогулки по воде можно совершить на двух судах – "Москва-207" и "Москва-176". Ознакомиться с расписанием маршрутов можно на сайте "Барнаульский речной порт".

В Министерстве транспорта Алтайского края напомнили, что из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на предоставление льготного проезда речным транспортом. В текущем году на эти цели предусмотрели более 16,5 млн рублей.

Воспользоваться льготами могут следующие категории граждан:

ветераны труда Алтайского края;

лица, проработавшие в тылу;

реабилитированные граждане.

Цена детского билета составляет 50% от стоимости проезда.

Ранее стало известно, что летом 2025 года из Новосибирска в Барнаул будет ходить каютный теплоход.