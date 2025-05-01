Пассажирская навигация по Оби стартовала в Алтайском крае
Регулярное движение теплоходов по реке запустили 1 мая
01 мая 2025, 12:05, ИА Амител
1 мая в Алтайском крае запустили регулярное движение теплоходов по Оби. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.
"Основным видом водного транспорта являются теплоходы типа "Москва" и ПТ "Водолей", которые были модернизированы в ходе зимнего судоремонта. Отметим, в этом году впервые теплоходы будут осуществлять остановку на гребном канале", – подчеркнули в ведомстве.
Маршруты движения теплоходов будут следующими:
- Барнаул – Рассказиха – суббота, воскресенье с заходом в Бобровку и Калиновку;
- Барнаул – Бобровка – с понедельника по пятницу два рейса в день, утром и днем;
- Барнаул – Кокуйское – по выходным с заходом в Зеленый Клин, гребной канал, Барсуково;
- Барнаул – гребной канал – по средам два рейса в день с заходом в Зеленый Клин.
Туристические прогулки по воде можно совершить на двух судах – "Москва-207" и "Москва-176". Ознакомиться с расписанием маршрутов можно на сайте "Барнаульский речной порт".
В Министерстве транспорта Алтайского края напомнили, что из краевого бюджета ежегодно выделяются средства на предоставление льготного проезда речным транспортом. В текущем году на эти цели предусмотрели более 16,5 млн рублей.
Воспользоваться льготами могут следующие категории граждан:
- ветераны труда Алтайского края;
- лица, проработавшие в тылу;
- реабилитированные граждане.
Цена детского билета составляет 50% от стоимости проезда.
Ранее стало известно, что летом 2025 года из Новосибирска в Барнаул будет ходить каютный теплоход.
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