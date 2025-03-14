Пассажирский лайнер загорелся в аэропорту американского Денвера

Информации о пострадавших пока нет

14 марта 2025, 10:25, ИА Амител

Горящий самолет в аэропорту Денвера / Фото: кадр из видео Shot

В аэропорту американского Денвера загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Данных о пострадавших и причинах возгорания пока нет.

Международный аэропорт Денвера заявил, что всех пассажиров рейса эвакуировали, никто не пострадал.

По данным Shot, загоревшимся бортом оказался Boeing 737-800, который принадлежит авиакомпании American Airlines. Он прилетел из Колорадо-Спрингс и вспыхнул прямо на взлетно-посадочной полосе. Предварительно установлено, что у лайнера загорелся топливный бак.

Также Telegram-канал сообщает, что в районе происшествия наблюдается сильное задымление. Пожарные активно тушат самолет, людей эвакуируют в здание аэропорта.