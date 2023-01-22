На Алтае из-за схода двух вагонов пассажирский поезд задержался на пять часов в пути

В связи с происшествием пришлось изменить график движения других поездов

22 января 2023, 15:49, ИА Амител

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Алтайском крае на железной дороге два вагона товарного поезда сошли с рельсов. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"По предварительным данным, сегодня около 3 часов в Калманском районе при отправлении грузового поезда с железнодорожной станции Калманка произошёл сход двух порожних вагонов без опрокидывания", – сказано в сообщении.

Из-за происшествия задержали один грузовой поезд, а также на пять часов позже отправился пассажирский поезд Алейск – Барнаул.

Барнаульская транспортная прокуратура проводит проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Следователи добавили, что сход вагонов без опрокидывания произошёл в Калманском районе. Пострадавших нет.

Барнаульским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.