Пассажирский поезд сбил женщину на железнодорожной станции в Алтайском крае
Погибшая могла пересекать пути, возвращаясь со своим супругом из больницы
15 марта 2023, 07:33, ИА Амител
Поезд сбил женщину в Алтайском крае на железнодорожной станции Табуны. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Авария с участием железнодорожного транспорта произошла примерно в 21:40 во вторник, 14 марта. Как отмечают очевидцы, поезд пришлось задержать. Предположительно, погибшая могла пересекать пути, возвращаясь со своим супругом из больницы.
Подробности происшествия выясняются, личность пострадавшей уточняется.
Напомним, что 9 марта грузовой поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново в Алтайском крае. Мужчина с надетым на голову капюшоном шёл вдоль железнодорожного полотна и никак не реагировал на громкие сигналы машиниста.
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