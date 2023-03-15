Пассажирский поезд сбил женщину на железнодорожной станции в Алтайском крае

Погибшая могла пересекать пути, возвращаясь со своим супругом из больницы

15 марта 2023, 07:33, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Поезд сбил женщину в Алтайском крае на железнодорожной станции Табуны. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Авария с участием железнодорожного транспорта произошла примерно в 21:40 во вторник, 14 марта. Как отмечают очевидцы, поезд пришлось задержать. Предположительно, погибшая могла пересекать пути, возвращаясь со своим супругом из больницы.

Подробности происшествия выясняются, личность пострадавшей уточняется.

Напомним, что 9 марта грузовой поезд насмерть сбил 64-летнего жителя села Шипуново в Алтайском крае. Мужчина с надетым на голову капюшоном шёл вдоль железнодорожного полотна и никак не реагировал на громкие сигналы машиниста.