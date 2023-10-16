Пассажиру автобуса в Барнауле пришлось вызывать реанимобиль
Молодой мужчина упал на глазах у других пассажиров
16 октября 2023, 15:06, ИА Амител
Фото: pxhere. com
В Барнауле пассажиру автобуса стало плохо настолько, что ему пришлось вызывать реанимобиль. Об этом сообщает "КП".
По словам очевидцев, мужчина упал прямо на глазах у пассажиров. Женщины сразу закричали, что нужно вызывать скорую помощь, а водитель остановился и стал звонить медикам.
Люди отметили, что в салоне было очень жарко. Чтобы проветрить, открывали двери.
Врачи прибыли на место, привели мужчину в чувство, после чего он сам пересел в машину скорой помощи.
16:09:29 16-10-2023
маршрут то наверно 53, та еще душегубка
16:12:40 16-10-2023
20-ка?
16:31:20 16-10-2023
стопудов двадцатка. Летом в ней вообще дикий ад. пока машина в ремонте была, на капиталке ДВС, пришлось "насладиться" сием чудом. Бедные люди...даже животных перевозят в значительно лучших условиях. Видимо из за ответственности, если животное сдохнет - перевозчик будет отвечать, а если человек - то .... - "было жарко". И ни кто не виноват
18:29:57 16-10-2023
Отапливают салон, чтоб двигатель не перегревался. Окна не открывают ибо пожилых и детей продувает.
20:18:11 16-10-2023
транспорт безобразно ходит, в гзели напихивают столько, что невозможно дышать, пустите еще один рейс по павловскому тракту, такой густонаселенный район, ходит, и то редко, только №20
20:50:37 16-10-2023
Восстановление управления климатом в автобусах давно пора брать на контроль на уровне прокуратуры как контролирующего органа. Я понимаю, что родные регуляторы давно сгнили в труху, но возможно администрациям стоит подключиться в помощь частникам что бы найти тех, кто изготовит новые узлы. Эти потери сознания далеко не единичны. Я лично наблюдаю такое не реже раза в месяц, думаю это можно смело умножать на 20. То холод, то жара в салонах невыносимая, люди в такой жаре и плотно упакованные в течение 1,5 - 2 часов физических непрерывных упражнений, обтекают потом не меньше, чем в сауне. Дело уже в оказании услуг, не соответствующим требованиям безопасности, а не просто о комфорте.