Пассажиру автобуса в Барнауле пришлось вызывать реанимобиль

Молодой мужчина упал на глазах у других пассажиров

16 октября 2023, 15:06, ИА Амител

Фото: pxhere. com

В Барнауле пассажиру автобуса стало плохо настолько, что ему пришлось вызывать реанимобиль. Об этом сообщает "КП".

По словам очевидцев, мужчина упал прямо на глазах у пассажиров. Женщины сразу закричали, что нужно вызывать скорую помощь, а водитель остановился и стал звонить медикам.

Люди отметили, что в салоне было очень жарко. Чтобы проветрить, открывали двери.

Врачи прибыли на место, привели мужчину в чувство, после чего он сам пересел в машину скорой помощи.