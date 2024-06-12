Пассажиру самолета Москва — Барнаул поплохело на борту

На взлетно-посадочной полосе лайнер встречала машина медиков

12 июня 2024, 12:05, ИА Амител

Скорая на взлетно-посадочной полосе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пассажиру самолета Москва – Барнаул потребовалась скорая медицинская помощь. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, на взлетно-посадочной полосе борт встречала машина медиков.

Что именно случилось – неизвестно. Подробности уточняются.

Напомним, что 17 мая пассажиру самолета Сочи – Барнаул стало плохо во время полета. Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу. В салоне нашлись врачи, которые поставили ему капельницу и следили за состоянием.