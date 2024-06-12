Пассажиру самолета Москва — Барнаул поплохело на борту
На взлетно-посадочной полосе лайнер встречала машина медиков
12 июня 2024, 12:05, ИА Амител
Скорая на взлетно-посадочной полосе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пассажиру самолета Москва – Барнаул потребовалась скорая медицинская помощь. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, на взлетно-посадочной полосе борт встречала машина медиков.
Что именно случилось – неизвестно. Подробности уточняются.
Напомним, что 17 мая пассажиру самолета Сочи – Барнаул стало плохо во время полета. Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу. В салоне нашлись врачи, которые поставили ему капельницу и следили за состоянием.
12:06:09 12-06-2024
Ему плохо стало... А мы тут живем и ниче...
14:05:18 12-06-2024
...может ПО прибытию????
14:07:22 12-06-2024
Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу...Причем тут такой ГРОМКИЙ заголовок?
18:00:38 12-06-2024
гость (14:07:22 12-06-2024) Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все в... Дурень, в статье два разных случая..
16:31:25 12-06-2024
Новичок? Не думаю!