НОВОСТИПроисшествия

Пассажиру самолета Москва — Барнаул поплохело на борту

На взлетно-посадочной полосе лайнер встречала машина медиков

12 июня 2024, 12:05, ИА Амител

Скорая на взлетно-посадочной полосе / Фото: "Инцидент Барнаул"
Скорая на взлетно-посадочной полосе / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пассажиру самолета Москва – Барнаул потребовалась скорая медицинская помощь. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, на взлетно-посадочной полосе борт встречала машина медиков.

Что именно случилось – неизвестно. Подробности уточняются.

Напомним, что 17 мая пассажиру самолета Сочи – Барнаул стало плохо во время полета. Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу. В салоне нашлись врачи, которые поставили ему капельницу и следили за состоянием.

Барнаул Происшествия Аэропорт

Комментарии 5

Avatar Picture
Иван

12:06:09 12-06-2024

Ему плохо стало... А мы тут живем и ниче...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:05:18 12-06-2024

...может ПО прибытию????

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:07:22 12-06-2024

Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу...Причем тут такой ГРОМКИЙ заголовок?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:00:38 12-06-2024

гость (14:07:22 12-06-2024) Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все в... Дурень, в статье два разных случая..

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:25 12-06-2024

Новичок? Не думаю!

  -7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров