Пассажиру стало плохо на борту самолета Сочи – Барнаул

Почти весь полет мужчина пролежал в проходе

17 мая 2024, 12:20, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/682157

Пассажир самолета Сочи – Барнаул почувствовал себя плохо в полете. Об этом сообщает "Толк".

Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу. В салоне нашлись врачи, которые поставили ему капельницу и следили за состоянием.

После приземления мужчину забрала карета скорой помощи. Информации о его состоянии нет.