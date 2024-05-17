Пассажиру стало плохо на борту самолета Сочи – Барнаул
Почти весь полет мужчина пролежал в проходе
17 мая 2024, 12:20, ИА Амител
Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/682157
Пассажир самолета Сочи – Барнаул почувствовал себя плохо в полете. Об этом сообщает "Толк".
Мужчина почувствовал недомогание еще на взлете и почти все время, проведенное в небе, он пролежал на полу. В салоне нашлись врачи, которые поставили ему капельницу и следили за состоянием.
После приземления мужчину забрала карета скорой помощи. Информации о его состоянии нет.
12:25:20 17-05-2024
то есть самолет не посадили? а если бы не долетел?
13:31:02 17-05-2024
Гость (12:25:20 17-05-2024) то есть самолет не посадили? а если бы не долетел? ... Если на борту был врач и имелась возможность поставить капельницу, то может,
это лучший вариант - немедленное оказание помощи. Так бы пока получили разрешение, пока сделали где-то посадку, пока его забрала скорая, потеряли время. Тем более, если человек из Сочи и летел домой