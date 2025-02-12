Пассажиры рейса Барнаул — Красноярск застряли в аэропорту из-за непогоды

Произошедшим заинтересовалась транспортная прокуратура

12 февраля 2025, 13:35, ИА Амител

Самолет / Фото: Antek / unsplash.com

В аэропорту Барнаула задерживается вылет самолета до Красноярска авиакомпании "КрасАвиа", сообщается на сайте воздушной гавани.

Судно должно было отправиться в путь еще 11 февраля в 23:50, однако по расчетному времени вылет состоится в 18:00 12 февраля.

Скриншот с сайта аэропорта Барнаула / airaltay.ru

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что причиной задержки стала непогода. Вылета ожидают 53 пассажира, из них три ребенка.

В связи с этим ведомство проводит надзорные мероприятия.