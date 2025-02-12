Оттепель, снегопады и ветер под 100 км/ч. Штормовая погода надвигается на Алтайский край

На территории региона ожидается разгул стихии

12 февраля 2025, 09:50, ИА Амител

Зимняя дорога / Фото: Aleksei Zaitcev / unsplash.com

Днем 13 февраля Алтайский край окажется во власти холодного фронта северного циклона, который принесет штормовую погоду. В этот период на территории всего региона будут идти снегопады, ветер усилится до 17–22 метров в секунду, а в юго-восточных районах порывы будут достигать 25–28 м/с. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"У нас ожидаются снегопады, которые временами будут сильной интенсивности, и перепады температур от -5...-10°С ночью до 0...-5°С днем. Такие погодные условия местами приведут к сильной гололедице и снежным заносам на дорогах, водителям нужно быть очень внимательными за рулем. Днем 13 февраля и в первую половину ночи 14 февраля в крае будет действовать штормовое предупреждение", – предостерегла синоптик.

На фоне таких неблагоприятных погодных условий не исключено ограничение движения на дорогах. Ветер начнет стихать во второй половине ночи в пятницу.