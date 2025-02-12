Оттепель, снегопады и ветер под 100 км/ч. Штормовая погода надвигается на Алтайский край
На территории региона ожидается разгул стихии
12 февраля 2025, 09:50, ИА Амител
Днем 13 февраля Алтайский край окажется во власти холодного фронта северного циклона, который принесет штормовую погоду. В этот период на территории всего региона будут идти снегопады, ветер усилится до 17–22 метров в секунду, а в юго-восточных районах порывы будут достигать 25–28 м/с. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"У нас ожидаются снегопады, которые временами будут сильной интенсивности, и перепады температур от -5...-10°С ночью до 0...-5°С днем. Такие погодные условия местами приведут к сильной гололедице и снежным заносам на дорогах, водителям нужно быть очень внимательными за рулем. Днем 13 февраля и в первую половину ночи 14 февраля в крае будет действовать штормовое предупреждение", – предостерегла синоптик.
На фоне таких неблагоприятных погодных условий не исключено ограничение движения на дорогах. Ветер начнет стихать во второй половине ночи в пятницу.
10:45:15 12-02-2025
МЕТРЫ в секунду всегда были!!!А это~~28м/сек!
11:20:48 12-02-2025
Типа до этого не было метели. Третьи сутки уже метёт.
20:03:39 12-02-2025
Ждем, мы готовы, у нас повышенная готовность)))