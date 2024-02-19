Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти
На фоне отсутствия самокритики у властителей развивается много пороков, считает глава РПЦ
19 февраля 2024, 07:45, ИА Амител
Завышение собственного значения и утрата самокритики – самый большой грех людей во власти, заявил в проповеди глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.
"Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности", – цитирует его ТАСС.
По его словам, на этом фоне у чиновников развивается много пороков.
Патриарх обратил внимание на евангельский отрывок о сборщике податей Закхее, который раскаялся перед Христом в несправедливом обирании простых людей. Как заметил глава РПЦ, работа во властных структурах "требует особенной внутренней силы и честности".
08:28:26 19-02-2024
Кто говорит? Тот, у которого греховных печатей ставить не куда.
10:11:02 19-02-2024
Гость (08:28:26 19-02-2024) Кто говорит? Тот, у которого греховных печатей ставить не ку... А судьи кто?
16:06:37 19-02-2024
Гость (10:11:02 19-02-2024) А А Вы что, Господь Бог?
08:34:46 19-02-2024
Таки с себя бы и начал, в смысле - исправление пороков....
11:44:28 19-02-2024
медведь шатун (08:34:46 19-02-2024) Таки с себя бы и начал, в смысле - исправление пороков.... ... ТОЧНО! В то ведь считает себя небожителем, судя по контексту! Куда катится мир....настоящих церковнослужителей почти и не осталось! ВСЁ коммерционализировано!
08:58:42 19-02-2024
Правильно говорит.
11:44:51 19-02-2024
Бобёр (08:58:42 19-02-2024) Правильно говорит.... С точностью до наоборот!
09:15:08 19-02-2024
За 2000 лет один раскаявшийся. 😀"Патриарх обратил внимание на евангельский отрывок о сборщике податей Закхее, который раскаялся перед Христом в несправедливом обирании простых людей."
09:23:54 19-02-2024
В своем министерстве разобрался бы. Вся критика теперь - оскорбление чувств верующего, уголовно наказуема. Так что не этим о нравственности рассуждать.
11:45:32 19-02-2024
Гость (09:23:54 19-02-2024) В своем министерстве разобрался бы. Вся критика теперь - оск... Абсолютно согласен!
12:09:52 19-02-2024
Гость (09:23:54 19-02-2024) В своем министерстве разобрался бы. Вся критика теперь - оск... Церковь наказует по уголовной статье?Ты в голове своей разберись? )
13:08:04 19-02-2024
Гость (12:09:52 19-02-2024) Церковь наказует по уголовной статье?Ты в голове своей разб... Ну зачем же церковь?) С их подачи наказывает государство. Главное, вовремя возмутиться и заяву накатать. И даже театрики на прокром кому надо отжимают, все за-ради оскорбленных верующих.
13:41:14 19-02-2024
Гость (13:08:04 19-02-2024) Ну зачем же церковь?) С их подачи наказывает государство. Гл... Церковники возмущаются и пишут завявы?!! Это тебе бес в ухо шепчет.Или действия некоторых веществ ))
14:24:08 19-02-2024
Гость (13:41:14 19-02-2024) Церковники возмущаются и пишут завявы?!! Это тебе бес в ухо ... Кгхм... Завяы пишут "верующие". С подачи церковников, да. Верующие у нас на все ж благословения у батюшек просят. И да, поищите в сети, чем был "знаменит" глава РПЦ в соседнем граде Новосибирске. И заодно Новопашин. Тоже фигура достаточно одиозная. Ну и по поводу "возмущаются" - а нет?) Фамилии Осипов, Ткачев и Смирнов ни о чем не говорят? Там давно уже не на одну статью наговорено, но "этожесовсемдругоедело".
10:26:58 19-02-2024
сам в золоте, о чем говорил Исус ?
11:46:05 19-02-2024
Гость (10:26:58 19-02-2024) сам в золоте, о чем говорил Исус ?... Так и живут/катаются в лакшери!
10:30:51 19-02-2024
Типичный случай, когда бревно в собственном глазу совсем не заметно...
11:14:02 19-02-2024
Главный грех человека - платить посредникам своего бога.
11:46:52 19-02-2024
Гость (11:14:02 19-02-2024) Главный грех человека - платить посредникам своего бога.... Это грех не человека, а "СОБИРАТЕЛЕЙ" подати!
11:22:53 19-02-2024
Весь покрытый золотом, абсолютно весь, Патриарх святейший у народа есть...
12:05:46 19-02-2024
Зенки протрите ,буратины комментаторы.Деньги курсируют во всех церквях:и католических и в мусульманских и буддистских.
12:16:05 19-02-2024
Тут некоторые либерастического мышления утверждают, что в церковь идут люди, охваченные духом стяжательства и высокомерия ) А в голове у них конкретный список грехов Патриарха ))
14:07:53 19-02-2024
Гость (12:16:05 19-02-2024) Тут некоторые либерастического мышления утверждают, что в це... Гость, скажи, может в бочке с нехорошим рассолом быть - пять, четыре, три, две и даже одна капля чистой воды? И если эту кабы бочку, представляет патриарх?