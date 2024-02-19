Патриарх Кирилл назвал главный грех людей во власти

На фоне отсутствия самокритики у властителей развивается много пороков, считает глава РПЦ

19 февраля 2024, 07:45, ИА Амител

Патриарх Кирилл / Кадр: Rutube-канал РПЦ

Завышение собственного значения и утрата самокритики – самый большой грех людей во власти, заявил в проповеди глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

"Когда головка кружится, слишком много людей подчиняются, слишком много зависит, и эту как бы свою должностную позицию человек относит не столько к тому, что он занимает это место, а к своей собственной личности", – цитирует его ТАСС.

По его словам, на этом фоне у чиновников развивается много пороков.

Патриарх обратил внимание на евангельский отрывок о сборщике податей Закхее, который раскаялся перед Христом в несправедливом обирании простых людей. Как заметил глава РПЦ, работа во властных структурах "требует особенной внутренней силы и честности".