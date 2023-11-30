Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл

По словам главы РПЦ, Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ"

30 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Кадр: Rutube-канал РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира. Об этом пишет РИА Новости.

"Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия", – сказал патриарх, выступая на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве.

Также отметил, что Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими.