Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл
По словам главы РПЦ, Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ"
30 ноября 2023, 12:45, ИА Амител
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира. Об этом пишет РИА Новости.
"Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия", – сказал патриарх, выступая на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве.
Также отметил, что Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ".
Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими.
13:05:51 30-11-2023
Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими. - Только завозят к нам новорусских . кои не бельмес по русски и к традициям и законам враждебны.
15:58:36 30-11-2023
гость (13:05:51 30-11-2023) Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православны... Это пока гастарбайтеры или мигранты. А новыми русскими на западе называли раньше быдло с баксами.
13:14:52 01-12-2023
Гость (15:58:36 30-11-2023) Это пока гастарбайтеры или мигранты. А новыми русскими на за... В марте 2016 г на своем Соборе патриарх Кирилл заявил, что им возглавляемая церковь не РПЦ, так как она не "православная", а - "христианская( в переводе на русский язык - помазанная)", не "русская", а - " Вселенская": то есть - "многонародная"! А теперь, выходит, патриарх Кирилл, вдруг, перекрестился и сам себе противоречит? Так он когда же прав? Выходит, сейчас он считает, русичем: русским может быть только глубоко верующий в Родовую многотысячелетнюю православную веру своих предков человек?
13:09:13 30-11-2023
Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комсомольский лидер, рассуждаете...
16:02:17 30-11-2023
Гость (13:09:13 30-11-2023) Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комс... Нет ли у вас грязного белья, мамаша? На линии Зигфрида развешаем бельё!
10:02:12 01-12-2023
Гость (13:09:13 30-11-2023) Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комс... Ну, шариков и есть! Помнится, этот пёс переделаный, так к профессору обращался!
14:14:14 30-11-2023
"только глубоко православные люди могут считать себя русскими" а кем считать себя всем остальным? просто нормальные люди.
16:10:39 30-11-2023
Гость (14:14:14 30-11-2023) "только глубоко православные люди могут считать себя русским... Хорошо сказано.
16:26:31 30-11-2023
Гость (14:14:14 30-11-2023) "только глубоко православные люди могут считать себя русским... Остальные - это разновидность ЛГБТ.
13:27:20 01-12-2023
Волк (15:32:43 30-11-2023) Формулу русского мира давно отрыл Александр2... Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов Александр 2-ой. Вывод патриарха Кирилла - все прихожане МП ВХЦ; японцы, эфиопы, израильтяне, германцы, французы, американцы и иные народы - русские/"хгусские"?
14:24:44 30-11-2023
- "Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими." ========== Было уже в истории, когда приходили к помощи циркуля. Жесть, что происходит в церковных головах.
14:37:59 30-11-2023
все мы выходцы из рима... кроме японов.
14:52:03 30-11-2023
"это богатство исторического сада Божия".....вот и Боррель про сад говорил, только он Европу так называл. интересные ассоциации.
15:09:28 30-11-2023
Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть поклонником книги - сборника легенд и мифов древних жителей Ближнего Востока?
15:55:30 30-11-2023
Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Ответ очевиден: по мнению патриарха! Он ведь тоже человек, и его высказывания не являются истиной в последней инстанцией. Хотя некотоые верят в это.
16:10:08 30-11-2023
Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Не печалься, не все читатели этих книг могут считаться русскими. Только правослабные. Хотя если спросить практически любого читал ли он хоть что-нибудь, то 99% сразу мимо.
15:32:43 30-11-2023
Формулу русского мира давно отрыл Александр2
13:17:42 01-12-2023
Волк (15:32:43 30-11-2023) Формулу русского мира давно отрыл Александр2... Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов Александр 2-ой.
07:52:19 02-12-2023
Гость (13:17:42 01-12-2023) Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов... Да, тот Александр Второй имел ,насколько помнится, 3, 125 % русской крови.А так он русский император.
15:49:41 30-11-2023
Наверное, патриарх с программистами хорошо пообщался. Его формула очень похожа на оператор присваивания: Русский мир = Русский мир + совокупность вектора культурного многообразия до него и от Древнего Рима. Что-то напоминает? Вроде "Копайте отсюда и до обеда", или "У попа была собака..." Конечно, на Соборе в такие тонкости вникать не будут. Ключевое слово "Культурное многообразие" здесь весьма весомо.
16:23:32 30-11-2023
Обычная практика начальнику елей в уши лить.
17:57:13 30-11-2023
Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Интересно что книге "с мифами и легендами" записано о том, что Земля круглая и висит ни на чём и про круговорот воды в природе за тысячелетия до открытия человечеством таковых фактов)
18:43:43 30-11-2023
Гость (17:57:13 30-11-2023) Интересно что книге "с мифами и легендами" записано о том, ч... встречный вопрос: почему поклонники чтения книги "мифов и легенд" всех, кто утверждал, что "земля круглая и висит ни на чем" , как правило , на кострах сжигали?
18:40:02 30-11-2023
Гость (16:23:32 30-11-2023) Обычная практика начальнику елей в уши лить. ... У попов это хорошо получается. Начнем с того, что "всякая власть от Бога"...
19:16:28 30-11-2023
Гость (18:40:02 30-11-2023) У попов это хорошо получается. Начнем с того, что "всякая вл... На всё воля божья и т.д.хорошая схема управления для Рабов.
04:25:13 01-12-2023
Выступление Кирилла набор общих не осмысленных и не логических фраз , все что не вытекает из конкретных исторических условий развития человечества превращается в мыльные пузыри