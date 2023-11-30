НОВОСТИОбщество

Формулу Русского мира назвал патриарх Кирилл

По словам главы РПЦ, Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ"

30 ноября 2023, 12:45, ИА Амител

Кадр: Rutube-канал РПЦ
Кадр: Rutube-канал РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл назвал культурное многообразие формулой Русского мира. Об этом пишет РИА Новости.

"Формула Русского мира – культурное многообразие от Римского до Русского мира. Явленая в истории цветущая сложность человеческой цивилизации есть, безусловно, действие мудрого промысла Божия, это богатство исторического сада Божия", – сказал патриарх, выступая на XXV Всемирном русском народном соборе в Москве.

Также отметил, что Россия "призвана показать многообразие дарований, которыми наделил Всевышний Творец наш народ".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими.

религия

Комментарии 26

Avatar Picture
гость

13:05:51 30-11-2023

Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими. - Только завозят к нам новорусских . кои не бельмес по русски и к традициям и законам враждебны.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:36 30-11-2023

гость (13:05:51 30-11-2023) Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православны... Это пока гастарбайтеры или мигранты. А новыми русскими на западе называли раньше быдло с баксами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:52 01-12-2023

Гость (15:58:36 30-11-2023) Это пока гастарбайтеры или мигранты. А новыми русскими на за... В марте 2016 г на своем Соборе патриарх Кирилл заявил, что им возглавляемая церковь не РПЦ, так как она не "православная", а - "христианская( в переводе на русский язык - помазанная)", не "русская", а - " Вселенская": то есть - "многонародная"! А теперь, выходит, патриарх Кирилл, вдруг, перекрестился и сам себе противоречит? Так он когда же прав? Выходит, сейчас он считает, русичем: русским может быть только глубоко верующий в Родовую многотысячелетнюю православную веру своих предков человек?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:13 30-11-2023

Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комсомольский лидер, рассуждаете...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

16:02:17 30-11-2023

Гость (13:09:13 30-11-2023) Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комс... Нет ли у вас грязного белья, мамаша? На линии Зигфрида развешаем бельё!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:12 01-12-2023

Гость (13:09:13 30-11-2023) Добавьте конкретики и лаконизма, папаша. А то, прям как комс... Ну, шариков и есть! Помнится, этот пёс переделаный, так к профессору обращался!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:14 30-11-2023

"только глубоко православные люди могут считать себя русскими" а кем считать себя всем остальным? просто нормальные люди.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:39 30-11-2023

Гость (14:14:14 30-11-2023) "только глубоко православные люди могут считать себя русским... Хорошо сказано.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:26:31 30-11-2023

Гость (14:14:14 30-11-2023) "только глубоко православные люди могут считать себя русским... Остальные - это разновидность ЛГБТ.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валерий

13:27:20 01-12-2023

Волк (15:32:43 30-11-2023) Формулу русского мира давно отрыл Александр2... Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов Александр 2-ой. Вывод патриарха Кирилла - все прихожане МП ВХЦ; японцы, эфиопы, израильтяне, германцы, французы, американцы и иные народы - русские/"хгусские"?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:44 30-11-2023

- "Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими." ========== Было уже в истории, когда приходили к помощи циркуля. Жесть, что происходит в церковных головах.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

14:37:59 30-11-2023

все мы выходцы из рима... кроме японов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:52:03 30-11-2023

"это богатство исторического сада Божия".....вот и Боррель про сад говорил, только он Европу так называл. интересные ассоциации.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Никитин

15:09:28 30-11-2023

Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть поклонником книги - сборника легенд и мифов древних жителей Ближнего Востока?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:55:30 30-11-2023

Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Ответ очевиден: по мнению патриарха! Он ведь тоже человек, и его высказывания не являются истиной в последней инстанцией. Хотя некотоые верят в это.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:10:08 30-11-2023

Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Не печалься, не все читатели этих книг могут считаться русскими. Только правослабные. Хотя если спросить практически любого читал ли он хоть что-нибудь, то 99% сразу мимо.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Волк

15:32:43 30-11-2023

Формулу русского мира давно отрыл Александр2

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:17:42 01-12-2023

Волк (15:32:43 30-11-2023) Формулу русского мира давно отрыл Александр2... Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов Александр 2-ой.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:19 02-12-2023

Гость (13:17:42 01-12-2023) Добавьте: немец Шлецер-Готторпской ветви династии Габсбургов... Да, тот Александр Второй имел ,насколько помнится, 3, 125 % русской крови.А так он русский император.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:49:41 30-11-2023

Наверное, патриарх с программистами хорошо пообщался. Его формула очень похожа на оператор присваивания: Русский мир = Русский мир + совокупность вектора культурного многообразия до него и от Древнего Рима. Что-то напоминает? Вроде "Копайте отсюда и до обеда", или "У попа была собака..." Конечно, на Соборе в такие тонкости вникать не будут. Ключевое слово "Культурное многообразие" здесь весьма весомо.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:32 30-11-2023

Обычная практика начальнику елей в уши лить.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:57:13 30-11-2023

Сергей Никитин (15:09:28 30-11-2023) Почему для того, чтобы считаться русским, я должен быть покл... Интересно что книге "с мифами и легендами" записано о том, что Земля круглая и висит ни на чём и про круговорот воды в природе за тысячелетия до открытия человечеством таковых фактов)

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:43:43 30-11-2023

Гость (17:57:13 30-11-2023) Интересно что книге "с мифами и легендами" записано о том, ч... встречный вопрос: почему поклонники чтения книги "мифов и легенд" всех, кто утверждал, что "земля круглая и висит ни на чем" , как правило , на кострах сжигали?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:40:02 30-11-2023

Гость (16:23:32 30-11-2023) Обычная практика начальнику елей в уши лить. ... У попов это хорошо получается. Начнем с того, что "всякая власть от Бога"...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:16:28 30-11-2023

Гость (18:40:02 30-11-2023) У попов это хорошо получается. Начнем с того, что "всякая вл... На всё воля божья и т.д.хорошая схема управления для Рабов.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Валера

04:25:13 01-12-2023

Выступление Кирилла набор общих не осмысленных и не логических фраз , все что не вытекает из конкретных исторических условий развития человечества превращается в мыльные пузыри

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров