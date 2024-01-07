Патриарх Кирилл перед Рождеством призвал прощать тех, кто уехал из России

Правда есть одна оговорка

07 января 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: РПЦ

Патриарх РПЦ Кирилл считает, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", – сказал патриарх.

По словам Кирилла, в числе покинувших РФ есть "достойные люди, которые ошиблись или испугались".

"Если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", – добавил патриарх.