Патриарх Кирилл перед Рождеством призвал прощать тех, кто уехал из России
Правда есть одна оговорка
07 января 2024, 17:30, ИА Амител
Патриарх РПЦ Кирилл считает, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", – сказал патриарх.
По словам Кирилла, в числе покинувших РФ есть "достойные люди, которые ошиблись или испугались".
"Если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", – добавил патриарх.
19:49:08 07-01-2024
Мы друзей за ошибки - прощали, за измену - простить не могли!!!
21:42:58 07-01-2024
Чубайса в первую очередь. он ведь патриот
21:50:17 07-01-2024
Кирилл перед Рождеством призвал-------- рождество настало. надо наказывать! )))
23:39:04 07-01-2024
Пусть покаются публично. И споют "Вечерний звон".
23:50:22 07-01-2024
- "Патриарх РПЦ Кирилл считает, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку."====================== Патриарх, ты о чем? Уехать из России, значит совершить ошибку? Что происходит в стране? Люди при попустительстве вашей братии, потеряли чувства добра и зла. У тех кто трезвый ум и уехали - совершили ошибку?
06:42:37 08-01-2024
Слушать человечка который уничтожил своими словами русских (кто в РПЦ не ходит тот не русский) совсем не по-русски
11:42:50 08-01-2024
если они поняли, что совершили ошибку ---- что они поняли, они скажут в зависимости от итогов
07:00:31 09-01-2024
При неудачном итоге возможно они будут решать, кого прощать