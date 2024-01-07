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Патриарх Кирилл перед Рождеством призвал прощать тех, кто уехал из России

Правда есть одна оговорка

07 января 2024, 17:30, ИА Амител

Фото: РПЦ
Фото: РПЦ

Патриарх РПЦ Кирилл считает, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 1".

"Не надо отталкивать человека, который согрешил, если он приходит с чувством покаяния, осознания своей вины. Если люди, покинувшие Россию, даже выступавшие где-то и говорившие что-то против, вернулись с пониманием того, что совершили ошибку, то Родина не может их отвергнуть", – сказал патриарх.

По словам Кирилла, в числе покинувших РФ есть "достойные люди, которые ошиблись или испугались".

 

"Если они с покаянием возвращаются в родной дом, то дело отца заключается в том, чтобы принять их", – добавил патриарх.

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НОВОСТИОбщество

религия

Комментарии 8

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Гость

19:49:08 07-01-2024

Мы друзей за ошибки - прощали, за измену - простить не могли!!!

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Гость

21:42:58 07-01-2024

Чубайса в первую очередь. он ведь патриот

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Гость

21:50:17 07-01-2024

Кирилл перед Рождеством призвал-------- рождество настало. надо наказывать! )))

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Гость

23:39:04 07-01-2024

Пусть покаются публично. И споют "Вечерний звон".

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Гость

23:50:22 07-01-2024

- "Патриарх РПЦ Кирилл считает, что Россия не должна отвергать покинувших ее людей, если они поняли, что совершили ошибку."====================== Патриарх, ты о чем? Уехать из России, значит совершить ошибку? Что происходит в стране? Люди при попустительстве вашей братии, потеряли чувства добра и зла. У тех кто трезвый ум и уехали - совершили ошибку?

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Гость

06:42:37 08-01-2024

Слушать человечка который уничтожил своими словами русских (кто в РПЦ не ходит тот не русский) совсем не по-русски

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Гость

11:42:50 08-01-2024

если они поняли, что совершили ошибку ---- что они поняли, они скажут в зависимости от итогов

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Гость

07:00:31 09-01-2024

При неудачном итоге возможно они будут решать, кого прощать

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