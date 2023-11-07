Как строят самый большой храм в Барнауле, который благословил патриарх Кирилл
Закончить основные работы на Спасо-Сергиевском соборе планируют уже в 2024 году
07 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
Строительство Спасо-Сергиевского собора рядом с парком "Солнечный ветер" продолжается в Барнауле. Первый камень грандиозного объекта заложил еще в 2015 году лично патриарх Кирилл. Собор будет построен в стиле XII века и станет одним из крупнейших на Алтае. Рассказываем, как идет строительство храма и когда там смогут побывать первые прихожане.
Что известно о храме?
Строящийся объект находится по адресу пр. Ленина, 152е, возле парка "Солнечный ветер". Он будет рассчитан на 200-300 человек. Собор начали возводить в 2015 году после визита на Алтай патриарха Кирилла. Храм построят из фибробетона. Проект создан творческой мастерской Дмитрия Трофимова "Царьград". Изначально планировалось, что площадь храма составит около 900 квадратных метров, но потом ее уменьшили. При этом внешний облик храма менять не стали.
Как идет строительство храма?
Изначально объект планировали открыть в 2021 году, но работы затянулись. Прежде всего, на это повлияла пандемия коронавируса. Как пишет ИА "Атмосфера", только на возведение здания понадобилось около 100 тысяч кирпичей.
И когда тогда его достроят?
Освятить объект и пустить в собор прихожан Барнаульская епархия планирует в 2024 году.
09:04:02 07-11-2023
Как у любого сетевого бизнеса должно быть как можно больше филлиалов
09:40:36 07-11-2023
Главный вопрос: Зачем??? Чисто захват территории?
09:44:14 07-11-2023
Как здорово что в нашей стране больше некуда деть лишние деньги. горжусь что вылечены дети, старики имеют кров и еду, на сво не клянчат, все в шоколаде.
10:07:09 07-11-2023
Гость (09:44:14 07-11-2023) Как здорово что в нашей стране больше некуда деть лишние ден... Так мало храмов, бог не видит блеска золотых куполов. И от этого не обращает внимание на молитвы, он же из Израиля родом, а они там своеобразные
10:06:34 07-11-2023
- Храм построят из фибробетона. - только на возведение здания понадобилось около 100 тысяч кирпичей. *** так из чего всё-таки?
11:40:03 07-11-2023
Гость (10:06:34 07-11-2023) - Храм построят из фибробетона. - только на возведение здан... Из фибробетонных кирпичей!
10:25:42 07-11-2023
Инопланетяне прилетают на Землю. Вокруг собираются делегации разных стран, религиозные лидеры и расспрашивают пришельцев об их жизни. Когда очередь доходит до Папы Римского, он спрашивает: "Знаете ли вы о Спасителе и Господе Боге нашем, Иисусе Христе? " "А, Иисус" — отвечает инопланетянин. "Конечно, мы его знаем. Он навещает нас каждый год, чтобы удостовериться, что мы в порядке". Удивленный, Папа восклицает: "Каждый год? Да мы уже 2000 лет ждем его второго пришествия!". Пришелец видит, что священник начинает гневаться, и пытается его успокоить: "Ну, может, ему нравится наш шоколад больше чем ваш". Папа изумляется: "Шоколад? А это здесь вообще при чем?". "Да, шоколад. Когда он впервые посетил нашу планету, мы подарили ему здоровую коробку шоколадок. Погодите, а вы что сделали? "
10:58:41 07-11-2023
ПЕЧАЛЬКА
11:06:54 07-11-2023
духовности много не бывает. а вот недостаток её всегда виден и печален.
11:12:10 07-11-2023
Гость (11:06:54 07-11-2023) духовности много не бывает. а вот недостаток её всегда в... точно. именно поэтому у немцев на пряжках было выбито "бог с нами". духовность распространяли со страшной силой.
11:34:58 07-11-2023
Гость (11:12:10 07-11-2023) точно. именно поэтому у немцев на пряжках было выбито "бог с... неее. там другая тема. а имя Бога всегда призывали на свою сторону. в любой войне. в любой !!!
11:41:48 07-11-2023
Гость (11:34:58 07-11-2023) неее. там другая тема. а имя Бога всегда призывали на св... Особенно в Крестовых походах. Огнем и мечем выжигая неверных!
11:30:45 07-11-2023
Это тот, что на Аллее Ветеранов заложили? Наплевав на мнение горожан?
12:03:47 07-11-2023
Дюша (11:30:45 07-11-2023) Это тот, что на Аллее Ветеранов заложили? Наплевав на мнение... Они нас за дураков почетают. Вот и фильмы свои снимают. как Москву в 41ом икона спасла.
21:34:12 09-11-2023
Гость (12:03:47 07-11-2023) Они нас за дураков почетают. Вот и фильмы свои снимают. как ... К сожалению, "они" правы... Количество дураков явно перевешивает количество умных в соотношении 80 к 20.
11:43:37 07-11-2023
От количества храмов духовности не добавиться
11:46:34 07-11-2023
Гость (11:43:37 07-11-2023) От количества храмов духовности не добавиться ... Зато средства осваиваются и земля занимается.
11:43:40 07-11-2023
Интересно, а если бы у боженьки спросили что важнее школа или храм ?
14:54:05 07-11-2023
Гость (11:43:40 07-11-2023) Интересно, а если бы у боженьки спросили что важнее школа ил... А боженька, устами своего сына, говорил, что не надо сотворять себе кумира, и что если где двое соберутся, то и он среди них третьим будет, т.е. как таковая постройка, для почитания бога, не нужна, нужны лишь верующие в него люди... А ещё сын божий был беден и жил подаянием, странствуя и проповедуя, а не отращивая себе брюхо и бороду. А ещё он бесов изгонял, а не привечал, и изгнал из храма иерусалимского торговцев и менял... вот так-то, братья.
11:45:02 07-11-2023
Дюша (11:30:45 07-11-2023) Это тот, что на Аллее Ветеранов заложили? Наплевав на мнение... Тот самый. Принцип везде один. Это как в нагорном парке. Снесли памятник, разрыли могилы и выбросили с берега в реку останки. А на месте водрузили еще одну, 1001-ю церкву.
12:05:54 07-11-2023
С праздником, товарищи! Будет новый Октябрь. и вместо церквей начнем строить школы и больницы.
12:37:18 07-11-2023
Проблема в том, что, в отличие от католических соборов, в церквах прескверная акустика, а значит, когда всё вернётся на правильные рельсы, там нельзя будет ничего, кроме хранения брюквы и прочих полезных корнеплодов. А католики в своих соборах концерты устраивают хорошей музыки.
13:56:56 07-11-2023
Гость (12:37:18 07-11-2023) Проблема в том, что, в отличие от католических соборов, в це... Чем склад делать, на его месте можно будет бассейн построить, крайне полезный спортивный объект.
13:53:53 07-11-2023
"Строящийся объект находится по адресу пр. Ленина, 152е, возле парка "Солнечный ветер". "/// Пишите правду! Строящийся объект находится в самом парке Трансмаш. "Солнечный ветер" - лишь левая часть одного парка, где традиционно располагались аттракционы. Ещё там в НГ возводился Снежный городок, большая горка и ставилась ёлка. В правой части были прогулочные дорожки, по бокам скамейки. Жители Западного везли и вели туда своих малышей - в единственный парк в этом микрорайоне, больше там нет прогулочных зон! У учеников окрестных школ в парке проводились уроки физкультуры - бегали кросс, зимой занятия на лыжах. Теперь вместо парка будет большой храм. И не только храм! Но и отель. Гостиница, принадлежащая церкви. Ну им же надо как-то зарабатывать!
14:18:34 07-11-2023
Есть некий обман и умалчивание когда батюшки говорят - до революции было много церквей, надо восстанавливать. До Октябрьской революции в России церкви выполняли функции регистрации актов гражданского состояния. Родился, помер, женился и т.п. - в церковь. Кроме того, прибухнул, дома скучно - в церковь (там и кагор если что). ТЦ Галактика не было, и кинотеатров не было, ходить-то некуда было. Церквей было много не потому что было много верующих. Их тогда было немного, а сейчас вообще нет. У меня лично нет ни одного верующего знакомого.
14:39:07 07-11-2023
Гость (14:18:34 07-11-2023) Есть некий обман и умалчивание когда батюшки говорят - до ре... Ваше утверждение слишком категорично. Зайдите в любой храм в воскресенье - люди как селедки в бочке. Предложение просто реагирует на спрос и все.
14:46:41 07-11-2023
Гость (14:39:07 07-11-2023) люди как селедки в бочке. . Это как понимать? Вы сейчас верующих сравнили с тварями бессловесными и безмозглыми? Осторожнее, а то на статью намотаете со своей риторикой!
17:09:39 07-11-2023
Гость (14:46:41 07-11-2023) Гость (14:39:07 07-11-2023... ] Глупо. Но Вам кажется, что остроумно.
14:54:15 07-11-2023
Гость (14:39:07 07-11-2023) люди как селедки в бочке.. А все почему?? грешат много. и думают что им все спишется.
17:12:32 07-11-2023
Гость (14:54:15 07-11-2023) Гость (14:39:07 07-11-2023... Наверное. Но спроса это не отменяет. И не отменит, пока место митрополита во власти будет таким, как сейчас, а первые лица государства будут ходить на важнейшие службы в компании с журналистами федеральных каналов.
16:17:41 07-11-2023
Гость (11:45:02 07-11-2023) Тот самый. Принцип везде один. Это как в нагорном парке. Сне... Останки собрали, и они хранятся в храме . На этом месте до революции тоже был храм, потом был разрушен.
17:18:18 07-11-2023
Гость (16:17:41 07-11-2023) Останки собрали, и они хранятся в храме . На этом месте до ... Да конечно. Только их потом по берегу горожане находили и по реке они плавали.
17:23:04 07-11-2023
Гость (16:17:41 07-11-2023) Останки собрали, и они хранятся в храме . На этом месте до ... Да мало ли что там было до Революции. До храма там может было языческое капище. Давай снесем церкву и восстановим историческую справедливость!
17:53:52 07-11-2023
Мера должна быть во всём. А вера у каждого своя, т.к. все мы разные. Если будет много школ, то это не значит, что будут все умные. Если будет много полицейских, то это не значит, что не будет преступности. Если будет много церквей, то это не значит, что мы все станем верующими. В мире существует баланс, основанный на волновых процессах. Как-то так. Но "батюшки" с айфонами - это, конечно, зашквар полнейший.
00:53:03 08-11-2023
В школах норма была- не более 25 учеников. Когда учителей и помещений не хватало, количество увеличивалось. То что сейчас в классах по 30 и более учеников это не нормально. Кто ходит в церковь? Большинство тех, кому за 60. После ковида намного меньше прихожан стало( не считая пасху и рождество). Обратите внимание на попрощаек у церкви. У Никольской одна сидит и всех разгоняет. Один раз я службу до конца не отстояла и вышла, она ругалась и всех разгоняла. Я подала какому-то бездомному, а ей нет. Что я услышала, это мрак. Больше я туда не хожу, но проходя мимо вижу, что она там одна. Это называется помоги ближнему своему.