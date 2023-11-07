Как строят самый большой храм в Барнауле, который благословил патриарх Кирилл

Закончить основные работы на Спасо-Сергиевском соборе планируют уже в 2024 году

07 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

















Строительство храма в Барнауле

Строительство Спасо-Сергиевского собора рядом с парком "Солнечный ветер" продолжается в Барнауле. Первый камень грандиозного объекта заложил еще в 2015 году лично патриарх Кирилл. Собор будет построен в стиле XII века и станет одним из крупнейших на Алтае. Рассказываем, как идет строительство храма и когда там смогут побывать первые прихожане.

Что известно о храме?

Строящийся объект находится по адресу пр. Ленина, 152е, возле парка "Солнечный ветер". Он будет рассчитан на 200-300 человек. Собор начали возводить в 2015 году после визита на Алтай патриарха Кирилла. Храм построят из фибробетона. Проект создан творческой мастерской Дмитрия Трофимова "Царьград". Изначально планировалось, что площадь храма составит около 900 квадратных метров, но потом ее уменьшили. При этом внешний облик храма менять не стали.

Как идет строительство храма?

Изначально объект планировали открыть в 2021 году, но работы затянулись. Прежде всего, на это повлияла пандемия коронавируса. Как пишет ИА "Атмосфера", только на возведение здания понадобилось около 100 тысяч кирпичей.

И когда тогда его достроят?

Освятить объект и пустить в собор прихожан Барнаульская епархия планирует в 2024 году.