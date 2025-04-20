Патриарх Кирилл пожелал россиянам мирной жизни

Предстоятель Русской церкви поздравил православных христиан с Пасхой

20 апреля 2025, 16:30, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал возможности мирно жить и развиваться россиянам и всем народам земли. Предстоятель Русской церкви возглавил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

"Особые пожелания всем нам, всему нашему народу, чтобы мир, благополучие, отсутствие всяких конфликтов, которые в условиях современной цивилизации обрастают огромными опасностями, чтобы все это ушло куда-то в сторону, чтобы не мешало нашему народу и всем народам земли мирно жить и развиваться. Но самое главное – соединять развитие материальное с духовным", – цитирует его РИА Новости.

Патриарх Кирилл отметил, что Пасха – день победы над силами зла, а радость от праздника ощущается сердцем. По его словам, именно победа над злом позволяет людям обрести счастье.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси не раз бывал на Алтае. В 2015 году патриарх приезжал в Республику Алтай, а также был в Барнауле. В 2016 году глава РПЦ повторно приехал в Горный Алтай, возглавив перенесение из Троице-Сергиевой лавры в Горно-Алтайск мощей святителя Макария (Невского).