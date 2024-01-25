Патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина
Таким же образом, по мнению главы РПЦ, стоит поступить и с Хэллоуином
25 января 2024, 17:44, ИА Амител
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина в РФ, который является "пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью". Слова патриарха приводит "Интерфакс".
"Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви – свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными", – заявил глава РПЦ и предложил ввести в школах курс семьеведения.
Кроме того, считает патриарх, большой вред воспитанию наносит празднование в российских школах Хэллоуина. Он призвал избавить "наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа".
Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими.
17:51:25 25-01-2024
"Тут картинка Роберта Дауни младшего со скрещенными руками, закатывающий глаза"
18:53:03 25-01-2024
Товарищу Кириллу более заняться нечем как о католическом святом рассуждать? Товарищ майор, есть более важные задачи!
20:51:05 25-01-2024
Гость (18:53:03 25-01-2024) Товарищу Кириллу более заняться нечем как о католическом свя... Он не майор, а генерал армии православия. У генералов всегда ролики за шарики и они думают за проходной их тоже владения, а там тьма тьмущая ему не подвластная.
18:57:44 25-01-2024
Понимаю паству ,однако всё зависит от менталитета нашего общества. А оно представляет собой довольно собирательный образ и со множественными своими взглядами на наш стремительно бегущий куда то мир. Кто знает ,что будет,а вот что было мы с вами знаем. По этому лично моё мнение пусть молодые и старые влюбляются ,веселятся и не унывают. Ведь ничего в этом плохого нет.
19:04:00 25-01-2024
А не поздно пить боржоми когда почки отказали???
19:12:13 25-01-2024
То есть любовь должна быть из-под палки и по обязательству, что ли? И это, вроде РПЦ святых до раскола вполне признает, с чего вдруг Валентин впал в немилость?
12:11:02 26-01-2024
Гость (19:12:13 25-01-2024) То есть любовь должна быть из-под палки и по обязательству, ... Почему святой Валентин впал в немиломилость? Посмотрите в инете, кому покровительствовал этот святой.
13:32:28 26-01-2024
Гость (12:11:02 26-01-2024) Почему святой Валентин впал в немиломилость? Посмотрите в ин... Вы, прежде чем транслировать чушь за каким-то идиотом, пойдите и посмотрите, когда появился обряд венчания и т.д. Может, хоть что-то дойдет. Хотя вряд ли.
20:31:28 25-01-2024
Пусть отказывается, я думаю, что никто из вменяемых особо возражать не будет.
20:50:32 25-01-2024
Трудно управлять этим народом
22:18:57 25-01-2024
Грыша (20:50:32 25-01-2024) Трудно управлять этим народом... А ты хочешь, чтобы тобой управляли? Ты сам не хочешь решать, что тебе смотреть, слушать, читать, есть? Где путешествовать, чем восхищаться, а чему возмущаться? Ты хочешь, чтобы тебе дали инструкцию, которой надо четко следовать? Тогда у меня один вопрос, который останется без ответа. А зачем ты живешь? Может лучше уйти куда-то и не мешать жить и наслаждаться жизнью другим? Уйди, пожалуйста, и дай прожить жизнь другим людям без твоих дурных советов. Хочешь ограничений - ограничь себя. Рой бункер, там живи.
21:03:39 25-01-2024
Дошли молитвы значит...
21:07:07 25-01-2024
Сугубо личное мнение - я лучше откажусь от Кирилла
21:23:40 25-01-2024
Искренне считал лет 15-20 назад его умным человеком. Но часы за 30 000 евров перекрывают мозг... Вернее так, ум не перекрывают, не дурак он, совесть рвут на тряпки
22:01:43 25-01-2024
Да как-то вообще пофиг на эти праздники, но поколение уже выросло с этой фигнёй, трудновато будет отучить, но реально. Нас же смогли отучить. В нашей памяти только остались демонстрации на 7 ноября, 1 мая, клятва пионера, слова гимна СССР....
00:54:42 26-01-2024
"только глубоко православные люди могут считать себя русскими" - за такие слова к ответу следует привлечь. ОН что раскол в общество хочет внести во время войны с Украиной и всем Западом? Т.е. те кто не крестит свое пузо, то тот не русский? Рехнулся? Может пора ему на дверь показать? КГБ СССР на него нет! Враз рога бы обломали.
16:49:38 26-01-2024
Андрей (00:54:42 26-01-2024) "только глубоко православные люди могут считать себя русским... Андрей, свои первые пагоны он как раз получил от КГБ СССР. Сейчас у него погоны разрослись до больших погонов, уже наследниц КГБ СССР.
07:36:52 26-01-2024
Давно пора!
12:42:59 26-01-2024
Конкурентов испугался?