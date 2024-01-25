Таким же образом, по мнению главы РПЦ, стоит поступить и с Хэллоуином

25 января 2024, 17:44, ИА Амител

Патриарх Кирилл / Кадр: Rutube-канал РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл призвал отказаться от Дня святого Валентина в РФ, который является "пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью". Слова патриарха приводит "Интерфакс".

"Популярность этого праздника связана с распространением идей свободной любви – свободной от всякой ответственности за жизнь близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам таких свободных отношений оказываются ненужными", – заявил глава РПЦ и предложил ввести в школах курс семьеведения.

Кроме того, считает патриарх, большой вред воспитанию наносит празднование в российских школах Хэллоуина. Он призвал избавить "наше культурное пространство от этой безобразной вакханалии, принесенной к нам из-за рубежа".

Ранее патриарх Кирилл заявил, что только глубоко православные люди могут считать себя русскими.