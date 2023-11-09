Патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским
По мнению главы РПЦ, настоящее время "судьбоносно" и дано людям для "обновления веры"
09 ноября 2023, 19:50, ИА Амител
Только глубоко православные люди могут считать себя русскими. Об этом в своей проповеди сказал патриарх Кирилл, пишет "Газета.ру".
"Те, кто говорит "мы русские", а в храм не ходит, задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, дедов, бабушек, прадедов и пращуров, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?" – задался вопросом глава РПЦ.
Патриарх отметил, что под "русским народом" имеет в виду также "и украинцев, и белорусов". Он считает, что настоящее время "судьбоносно" и дано людям для "обновления веры" и "укрепления национального и религиозного самосознания". Также он призывал искать веру, приходить в храм и молиться за родных, близких и солдат.
Ранее патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва мигрантов Россия может потерять свою идентичность.
19:59:10 09-11-2023
Что-то он совсем уже краёв не видит. Какой-то просто сюр со всех сторон.
02:52:02 10-11-2023
Гость (19:59:10 09-11-2023) Что-то он совсем уже краёв не видит. Какой-то просто сюр со ... А как быть с тем, что у нас светское общество и большинство людей являются, или считают себя атеистами. Они все не русские?
20:06:39 09-11-2023
А кто такие глубоко православные люди? Какие критерии?
03:33:59 10-11-2023
Гость (20:06:39 09-11-2023) А кто такие глубоко православные люди? Какие критерии? ... Те кто в церковь несёт денежку, чем больше, тем православнее
20:06:52 09-11-2023
А я и не русский, я советский, знаете что нам в школах рассказывали про этих? И ведь все правдой же оказалось.
21:16:26 09-11-2023
Гость (20:06:52 09-11-2023) А я и не русский, я советский, знаете что нам в школах расск... И я, родом и большую часть прожил в СССР. Первая моя учительница сказала нам, что попы всех религий, это ядовитый опиум для народа и я очень благадарен ей за эти знания. Они очень помогли в жизни, чтобы не гневить нашего Бога - Создателя, который провел меня и мою семью по жизни без бед, болезней и потрясений.
20:47:47 09-11-2023
в суд на него надо подать за разжигания вражды на основе религиозных убеждений
20:59:36 09-11-2023
Алексей (20:47:47 09-11-2023) в суд на него надо подать за разжигания вражды на основе рел... Ну и сядешь лет на 5-7
21:01:47 09-11-2023
вообще то вера наших прадедов и пращуров была Перун,Велес,Сварог и т.д.,а не навязанная иностранная которую сейчас этот человек рекламирует отрекшись от своих корней
21:13:06 09-11-2023
Почём опиум для народа? ©
21:25:26 09-11-2023
Кто о чем, а вшивый о бане...
22:40:09 09-11-2023
Что дедушка, совсем кукушка улетела???
08:52:33 10-11-2023
Если мои предки подтирались лопухом, а я туалетной бумагой, могу ли я начать волноваться что не русский? спасибо.
01:11:11 10-11-2023
Что то поп совсем берега потерял, сибирские татары совсем чужие с его точки зрения...Тоже русские со знаком качества...Учился в Томском универе на мехмате много было нерусских с его точки зрения, евреев в т.ч. И бород было мало - наказать...
02:49:14 10-11-2023
Вот и явился со своими мерками об "избранной прослойке" истинный инициатор раскола народов России!!! А зачем тогда Путин собирал предводителей всех конфессий и говорил о единстве и единении??? Я - крещеный, но в церковь хожу сам, когда считаю нужным, а не на проповеди большинства попов. Противно видеть их крутые джипы, прячущиеся от глаз прихожан, хоть и приобретенных на рубли этих прихожан, пожертвованных "на храм"....
03:32:10 10-11-2023
"Религия опиум народа" Ф.Энгельс
06:34:44 10-11-2023
Иноземный культ покорности, страдания и смерти на кресте очень недавно стал религией русских. Мы были детьми своих богов, а не рабами.
07:57:55 10-11-2023
Гость (06:34:44 10-11-2023) Иноземный культ покорности, страдания и смерти на кресте оче... Бог, един для всех. Своих богов не бывает, это от Дьявола - разделяй и наделяй их, что ты как бог и властвуй, чем пользуется главный поп.
09:54:37 10-11-2023
Гость (07:57:55 10-11-2023) Бог, един для всех. Своих богов не бывает, это от Дьявола - ... Да боги нужны, чтобы помогать и делать сильнее народ. А когда приносят чужую веру, то народ слабеет и распадается. Да еще и ритуалы странные, то кровь и плоть принимают в виде вина и и хлеба, то части тел возят по городам и говорят это святые мощи. Но для человека с другой планеты, который не знаком с религиями на земле это было бы похоже на орден некромантов. Опять же кумира сотворили из того, кто говорил при жизни не сотвори себе кумира. Странно все это для меня. Я агностик, пока не будет доказательств ни во что не поверю.
08:42:05 10-11-2023
Рекламный трюк Гундяева направлен,на то чтобы больше привлечь денег в церковь, а вера здесь не причём
10:02:38 10-11-2023
нация и религия - разные вещи
10:12:35 10-11-2023
Ну и в чём такая прелесть называть себя русским? И причём тут религия? Очевидно, Гундяев пытается разжигать религиозную и межнациональную ненависть.
19:59:52 10-11-2023
Соколов (10:12:35 10-11-2023) Ну и в чём такая прелесть называть себя русским? И причём т... А что прелесть в том, чтобы называть себя хахлом?
21:39:47 10-11-2023
Соколов (10:12:35 10-11-2023) Ну и в чём такая прелесть называть себя русским? И причём т... тада смени фамилию на сокил
11:10:25 10-11-2023
Пропустила статью, зашла комментарии почитать. Люди, я поддерживаю вас!
14:55:39 10-11-2023
Русский тот кто ездиет на русской машине.
15:34:33 10-11-2023
Какое-то мракобесие.
16:57:26 10-11-2023
Сказки дедушки Алёши. Атеисты всех стран - объединяйтесь!
19:33:18 10-11-2023
Превознесение одной социальной группы над другой - ай-я-яй - см.УК РФ. Вообще-то, национальность - это самоощущение. А что делать с русскими католиками, мусульманами, буддистами, язычниками? Я - наследник моих пращуров-язычников, которые жили 5 тыс.лет тому назад и моих дедов, которые победили немцев и японцев и были атеистами. Так что достоверные сведения имеются только о поповских семьях - там религиозность преемственна, но их мизерное количество и сведения простираются не глубже 18 века. Да и сейчас причисляет себя к православным 60% русских, молятся как умеют (и то хорошо!) едва ли больше половины от этого и еще меньше ходят в церковь. Слово - не воробей! Ярлыки - зло! Гордыня - это очень плохо!
21:32:00 10-11-2023
Гость (20:06:39 09-11-2023) А кто такие глубоко православные люди? Какие критерии? ... Такие были при советской власти, истинно верующие (кстати, православие и ислам в СССР вопреки вранью буржуев не преследовались), а сейчас церковь всросла в "рынок" и гребет бабло, предлагая "глубоко православным" прихожанам раскошелиться по любому поводу.
21:36:39 10-11-2023
Это что,главный поп решил поделить людей по религиозному, расовому, и национальному признакам? Решил посеять рознь? Он хоть знает, как это называется?! У Гундяева постоянно какие-то странные, если не сказать больше, закидоны.
21:42:08 10-11-2023
Провокатор!