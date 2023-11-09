Патриарх Кирилл рассказал, кто может считать себя русским

По мнению главы РПЦ, настоящее время "судьбоносно" и дано людям для "обновления веры"

09 ноября 2023, 19:50, ИА Амител

Кадр: Rutube-канал РПЦ

Только глубоко православные люди могут считать себя русскими. Об этом в своей проповеди сказал патриарх Кирилл, пишет "Газета.ру".

"Те, кто говорит "мы русские", а в храм не ходит, задайте себе вопрос: а вы наследники своих отцов, дедов, бабушек, прадедов и пращуров, которые с верой связывали свою жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, то в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях?" – задался вопросом глава РПЦ.

Патриарх отметил, что под "русским народом" имеет в виду также "и украинцев, и белорусов". Он считает, что настоящее время "судьбоносно" и дано людям для "обновления веры" и "укрепления национального и религиозного самосознания". Также он призывал искать веру, приходить в храм и молиться за родных, близких и солдат.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что из-за наплыва мигрантов Россия может потерять свою идентичность.