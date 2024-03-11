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Патриарх Кирилл рассказал, спасет ли душу поедание блинов на Масленицу

Блины – это особое развлечение в преддверии поста

11 марта 2024, 14:13, ИА Амител

Блины на тарелке / Фото: unsplash.com
Блины на тарелке / Фото: unsplash.com

Патриарх Кирилл заявил, что поедание блинов в Масленицу не отразится на спасении души, пишет РБК.

"Наши национальные традиции в преддверии поста включают и особые развлечения, и особую пищу, в том числе блины. Исполняем мы эти традиции или не исполняем – на нашем спасении это не отразится", – обратился патриарх к верующим.

Он также подчеркнул, что следует разумно провести предстоящую седмицу – с пользой для души и тела.

Напомним, Масленица началась в понедельник, 11 марта, а закончится в воскресенье, 17 марта. Amic.ru рассказал, что принято делать в первый день масленичной недели.

Ранее рассказали о жительнице Омской области, которая подавилась насмерть блином на Масленицу, участвуя в конкурсе по их поеданию на скорость.

Вся инфографика к материалу: amic.ru

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Комментарии 10

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Гость

14:33:40 11-03-2024

Комоедица

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Николай

18:09:14 11-03-2024

А я думал отразится.....

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Гость

20:25:29 11-03-2024

Душа - пока живет человек, умер - душа ушла в прах. Загробная жизнь, это поповская ахинея, ничего общего с Богом не имеет.

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Гость

21:59:04 11-03-2024

Гость (20:25:29 11-03-2024) Душа - пока живет человек, умер - душа ушла в прах. Загробна...
Душа ушла в прах...Нематериальное в материальное?Есть такой процесс?Доказано наукой?

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Гость

07:55:52 12-03-2024

Гость (21:59:04 11-03-2024)
Душа ушла в прах...Нематериальное в материальное?Есть такой... Процесс - происходит на кладбищах. Ученые, для Бога. это детсадовские детские, никчёмные почеркушки, чертить их и чертить им, и тебе, и будущим, эти почеркушки, долго, и очень долго....

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Гость

09:13:16 12-03-2024

Гость (07:55:52 12-03-2024) Гость (21:59:04 11-03-2024)
Душа ушла в прах...Немате... Вам бы правила синтаксиса подучить, а то как-то безграмотно о высшем "размышляете"...

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Гость

10:37:36 12-03-2024

Гость (09:13:16 12-03-2024) Гость (07:55:52 12-03-2024) Гость (21:59:04 11-03-2024... Умный, да поймет, а дурак синтаксисом пугает.

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Гость

12:30:26 12-03-2024

Гость (10:37:36 12-03-2024) Умный, да поймет, а дурак синтаксисом пугает.... я так понял - Вы даже слова-то такого не знаете......

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Гость

09:11:58 12-03-2024

Ну, душу некоторых высших иерархов ЗАО не спасут ни блины, ни всенощные бдения...

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Элен без ребят

13:13:36 12-03-2024

душу не спасет, но несколько лишних кг прибавит точно.

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