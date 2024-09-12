Патриарх Кирилл заявил, что человечество входит в эпоху апокалипсиса из-за ИИ

По его словам, оставаться счастливыми людям поможет религиозность

12 сентября 2024, 16:10, ИА Амител

Крест / Фото: pxhere.com/ru/photo/893642

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта человечество может столкнуться с эпохой, напоминающей апокалипсис. По его словам, чтобы сохранить счастье и выжить, люди должны обратиться к религии, пишет РИА Новости.

"Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх Кирилл.

По его словам, развитие технологий и искусственного интеллекта может пойти человечеству на пользу, но также может и навредить.



Он подчеркнул, что главная задача – не допустить, чтобы искусственный интеллект вышел из-под контроля человека.