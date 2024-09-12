Патриарх Кирилл заявил, что человечество входит в эпоху апокалипсиса из-за ИИ
По его словам, оставаться счастливыми людям поможет религиозность
12 сентября 2024, 16:10, ИА Амител
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил мнение, что в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта человечество может столкнуться с эпохой, напоминающей апокалипсис. По его словам, чтобы сохранить счастье и выжить, люди должны обратиться к религии, пишет РИА Новости.
"Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным… Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху апокалипсиса", – сказал патриарх Кирилл.
По его словам, развитие технологий и искусственного интеллекта может пойти человечеству на пользу, но также может и навредить.
Он подчеркнул, что главная задача – не допустить, чтобы искусственный интеллект вышел из-под контроля человека.
16:44:59 12-09-2024
Гундяев за свою "карьеру" столько всего наговорил... Очередной бред- увязал религиозное мракобесие с нравственностью и спасением от угроз ИИ. Заметим, что в позднем СССР (1960-1980-е), при тотальном атеизме, нравственности и добра в людях было несоизмеримо больше, чем сейчас- после 30 лет "евоных" новых " духовных скреп"
16:48:29 12-09-2024
Детям рокенролла хватит димедрола, чтоб погрузиться в сюрреалистичное кино
18:19:59 12-09-2024
Гость (16:48:29 12-09-2024) Детям рокенролла хватит димедрола, чтоб погрузиться в сюрреа...
Старый добрый ЧИЖ!!!!!
22:52:26 12-09-2024
- ""Могу крикнуть на весь мир: если человечество хочет быть счастливым в будущем, оно должно быть религиозным…" Бестия понимает, что ИИ это последняя стадия экспериментов временного правителя этой системы в которой он не последняя спица в этой колеснице и его религиозность к Богу никакого отношения не имеет. Бог не допустит, чтобы ИИ управлял человеками. Ни для этого Бог создал землю, животный мир и растительный мир, и человека.
23:29:20 12-09-2024
А я думал , что из-за частной собственности, ну ему то виднее.
12:41:31 13-09-2024
Вот чтобы он понимал в ИИ!