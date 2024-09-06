Депутат ГД призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут
А все работодатели должны отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе
06 сентября 2024, 13:00, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обязать работодателей контролировать рождаемость у сотрудников.
"Как у нас сейчас работает государство? Если семья находится в сложной ситуации, государство всегда семье поможет. Но от работодателя зависит не меньше. Это еще и поддержка в решении демографических задач государства. Новая роль компании – это демографический агент государства", – подчеркнула Буцкая.
По мнению депутата, компании должны отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе и активно поощрять многодетность.
"Каждый работодатель должен посмотреть, какой коэффициент рождаемости в коллективе. У вас есть в коллективе плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", – подчеркнула Буцкая.
Ранее Татьяна Буцкая предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни.
13:07:37 06-09-2024
Может депутатом все свои инициативы начинать претворять с себя
13:26:41 06-09-2024
ВВП (13:07:37 06-09-2024) Может депутатом все свои инициативы начинать претворять с се... Вот вот,чем бла бла бла,покажи пример,нарожай пятерых
14:11:19 06-09-2024
ВВП (13:07:37 06-09-2024) Может депутатом все свои инициативы начинать претворять с се... Нет уж! Такой наследственности не надо! А то через некоторое время их многочисленные отпрыски будут сидеть в Думе и принимать такие же решения.
13:08:05 06-09-2024
Сама всего двоих наложала и тех под старость лет.
Пусть ещё пустобрюхие Голиковы да Бутины поучат баб рожать.
13:10:29 06-09-2024
Вообще-то гинекологи рекомендуют перерыв между ролами делать минимум 2 года
13:25:05 06-09-2024
Гость (13:10:29 06-09-2024) Вообще-то гинекологи рекомендуют перерыв между ролами делать... С каких пор гинекологи начали разбираться в ролах?
13:55:16 06-09-2024
Гость (13:25:05 06-09-2024) С каких пор гинекологи начали разбираться в ролах?... Употребление ролов увеличивает шанс забеременеть
13:11:40 06-09-2024
Совсем беда с нашими депутатами, страна деградирут бешанными темпами.
13:34:42 06-09-2024
Гость (13:11:40 06-09-2024) Совсем беда с нашими депутатами, страна деградирут бешанными... обожаю когда человек пишет "страна (или кто-то) деградиРУТ бешАННыми темпами", а все лайкают, лайкают... это так забавно читать :)
всё, малые, хватит лайкать, идите русский язык учить.
13:13:19 06-09-2024
Милая, если все у работодателя рожать начнут, кто ж работать то будет, пенсы?..🙄
13:51:01 06-09-2024
Гость (13:13:19 06-09-2024) Милая, если все у работодателя рожать начнут, кто ж работать...
а им надо с внуками возиться
то есть вообще некому работать все плодятся
13:14:57 06-09-2024
только после нее...
13:17:03 06-09-2024
Работодатель сам себе ведь не враг...
13:22:26 06-09-2024
Соревнуются в имитации усердия и бурной деятельности
13:26:49 06-09-2024
Скажите мне пожалуйста, ну когда уже в депутаты перестанут брать людей по объявлениям???!!!
13:49:41 06-09-2024
Гость (13:26:49 06-09-2024) Скажите мне пожалуйста, ну когда уже в депутаты перестанут б... их набирают по спискам... хотя лучше бы по объявлениям...
13:35:57 06-09-2024
"У вас есть в коллективе плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", – подчеркнула Буцкая."-------- а у вас в госдуре есть каждый год приплод на 450 ребенков?
13:39:53 06-09-2024
Рожать по одному в год могут то все!
Другой разговор, при таких депутатах, хотят ли вообще люди рожать детей!?...
13:43:04 06-09-2024
Гость (13:39:53 06-09-2024) Рожать по одному в год могут то все! Другой разговор, пр... Можно и пять в пятилетку.
13:41:17 06-09-2024
Самая главная проблема нашей страны в том, что люди подобные Буцкой принимают законы. А должны таблетки
13:54:46 06-09-2024
Гость из будущего (13:41:17 06-09-2024) Самая главная проблема нашей страны в том, что люди подобные... видимо они после таблеток законы принимают. ничем другим их "законотворчество" нельзя объяснить...
13:43:20 06-09-2024
Они там что, в конкурсе на самого тупого депутата участвуют?
13:43:45 06-09-2024
Я могу постараться порожать... миллиард.. и я вся ваша
13:49:07 06-09-2024
Смех, смехом давайте рассмотрим простой пример. Город Иванова, меланжевый комбинат, где тысячи женщин, которые начинают выполнять распоряжения партии и правительства, беременеют и все уходят в декретный. И капец предприятию. Или разрешения на роды будут выдавать как профсоюзную путёвку в санаторий. Дама вроде не блондинка, но в голове...
14:16:31 06-09-2024
ВВП (13:49:07 06-09-2024)и все уходят в декретный... Ну декретные то отменят же. родила. на утро к станку!!)))
22:25:52 06-09-2024
ВВП (13:49:07 06-09-2024) Смех, смехом давайте рассмотрим простой пример. Город Иванов... нет у Иванова города...!
Миллиарды есть, да. а города нет
13:53:45 06-09-2024
Женщины не хотят рожать в бедности. Всем женихи с доходами не меньше чем у Арбамовича нужны, среднестатистический мужчина с доходом 50 тыс. рублей никак не заинтересует женщин, девушек и т.д.
14:07:57 06-09-2024
Гость (13:53:45 06-09-2024) Женщины не хотят рожать в бедности. Всем женихи с доходами н... Правильно! Пусть депутаты сначала повысят доход российских мужчин до уровня Абрамовича, а потом призывают рожать каждый год.
14:03:26 06-09-2024
Ну вот Тепляковы родили 9. Так опять их гнобят. Не угодишь
14:18:09 06-09-2024
Гость (14:03:26 06-09-2024) Ну вот Тепляковы родили 9. Так опять их гнобят. Не угодишь... Их гнобят не за то, что родили)
14:21:50 06-09-2024
Другой взгляд
Россияне должны получать по 200 тысяч рублей для создания многодетной семьи, заявил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, речь идет о семье, где муж, жена и четверо детей, и в таком случае общий доход составит 400 тысяч рублей. Как отметил депутат, сейчас в стране платное образование, здравоохранение и жилье.
В семье, где муж, жена и четверо детей, и муж, и жена должны получать каждый не менее чем 200 тысяч рублей, 400 тысяч на семью. Сейчас платное образование, здравоохранение, жилье, ипотека с процентами. Поэтому нужно не только на текущее потребление иметь средства, но и откладывать деньги на обучение детей, на старость, на покупку жилья, — высказался Арефьев.
По его словам, в настоящее время в России складывается ситуация, что чем ниже уровень жизни, тем больше детей, и наоборот. Парламентарий считает, что из-за высокого уровня жизни рожать детей перестают. Арефьев уверен, что у человека должно быть жилье, стабильная работа и зарплата, хорошее состояние здоровья, чтобы принимать решение иметь четверых и более детей.
14:51:39 06-09-2024
ВВП (14:21:50 06-09-2024) Другой взглядРоссияне должны получать по 200 ты... Абсолютно верно. Но большинство попадающих во власть и так никогда и не жили на всякие срнднемедиальноарифмнтические и прочие ЗП а уж тем более приходя во власть человек становится нереально далеко от народа. И услышать такое мнение что для многодетных семей норма ЗП на каждого взрослого должна быть 200 тыр это сразу можно сказать уникальный человек говорит
14:26:18 06-09-2024
а вообще... страшно далеки эти татупеды от народа...
14:40:02 06-09-2024
Наказывать надо тех кто не рожает вот и все
15:13:57 06-09-2024
Гость (14:40:02 06-09-2024) Наказывать надо тех кто не рожает вот и все... Так мужики в принципе родить не могут, или вы тоже из этой же группы?
15:40:21 06-09-2024
Гость (15:13:57 06-09-2024) Так мужики в принципе родить не могут, или вы тоже из этой ж... как штрафы введут так сразу все смогут
14:42:41 06-09-2024
Прям так и хочется Буцкую ОТБУЦКАТЬ.
14:51:22 06-09-2024
Быстро и много, только кошки рождаются.
15:40:18 06-09-2024
Гость (14:51:22 06-09-2024) Быстро и много, только кошки рождаются....
Вот только в случае ограниченных ресурсов в животному мире "родители" не побрезгуют выкинуть из гнезда или даже сожрать самого слабого из потомства.
17:30:42 06-09-2024
Разврат массовый?
Депутаты, астанавитес!
11:23:21 07-09-2024
Тут один уже 24 год не дает спать спокойно,а если каждый год, да все яйцеклетки...Неужели так плохи дела в тридевятом царстве?
16:52:06 07-09-2024
для здорового потомства перерыв между родами должен быть минимум 2,5 года, я акушер-гинеколог, стаж 13 лет