Депутат ГД призвала рожать по одному ребенку в год всех работников, которые могут

А все работодатели должны отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе

06 сентября 2024, 13:00, ИА Амител

Татьяна Буцкая рассказала, как работодатель должен поддерживать семьи

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила обязать работодателей контролировать рождаемость у сотрудников.

"Как у нас сейчас работает государство? Если семья находится в сложной ситуации, государство всегда семье поможет. Но от работодателя зависит не меньше. Это еще и поддержка в решении демографических задач государства. Новая роль компании – это демографический агент государства", – подчеркнула Буцкая.

По мнению депутата, компании должны отслеживать коэффициент рождаемости в коллективе и активно поощрять многодетность.

"Каждый работодатель должен посмотреть, какой коэффициент рождаемости в коллективе. У вас есть в коллективе плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить ребенка, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос", – подчеркнула Буцкая.

Ранее Татьяна Буцкая предложила создать одиноким россиянам невыгодные условия для жизни.