День России в Барнауле отпразднуют на площади Сахарова

Власти намерены потратить на праздник почти 1,5 млн рублей

21 мая 2024, 12:01, ИА Амител

День России на площади Сахарова / Фото: amic.ru

День России 12 июня отпразднуют в Барнауле на площади Сахарова. На его проведение власти Барнаула готовы направить около 1,5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Подрядчик должен организовать концерт, рассчитанный как минимум на шесть часов. На сцене выступят не менее пяти вокальных и хореографических коллективов, трех вокалистов и как минимум пять артистов инструментального жанра. Количество номеров – не менее 50, длительность каждого – от трех минут. Вести концерт будут трое ведущих. Представление объединят единой темой, в него включат песни и танцы разных направлений.

Закупка появилась на портале 20 мая 2024 года, желающие смогут подавать заявки до 29 мая. Итоги подведут 31 мая. Контракт вступит в силу с даты подписания и будет действовать до 19 июля 2024 года.

Отметим, что вечером 12 июня на площади Сахарова должен пройти и салют. Однако после отмены фейерверков на Первомай и День Победы, неизвестно, состоится ли он. Пока заявлений по этому поводу власти города или края не делали.

О том, как россияне будут отдыхать на День России и как его принято отмечать, можно прочитать здесь.

Напомним, что на площади Сахарова в 2024 году уже был новогодний городок. Там также прошел концерт на День Победы.