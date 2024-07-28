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Патрушев: для России не играет роли, кого американцы выберут президентом

Он отметил, что выбор главы США – дело американцев, а Россия является просто наблюдателем

28 июля 2024, 16:26, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами сказал помощник президента России Николай Патрушев.

"Нам совершенно все равно, [Дональд] Трамп или Камала [Харрис], в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", – сказал Патрушев.

Помощник главы государства также добавил, что выбор президента – это внутреннее дело США и для России выбор американцев не играет никакой роли.

"И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", – заключил Патрушев.

Комментарии 7

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Гость

16:43:26 28-07-2024

Так почему по ящику только об этом и говорят?

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Гость

18:30:29 28-07-2024

Гость (16:43:26 28-07-2024) Так почему по ящику только об этом и говорят?... А зачем ты смотришь ящик, если он тебя не устраивает?

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Гость

23:51:28 28-07-2024

Гость (18:30:29 28-07-2024) А зачем ты смотришь ящик, если он тебя не устраивает?... Смотрю как там Бузова и Терешкова ?

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Гость

17:00:36 28-07-2024

Золотые слова. Респект Патрушеву.

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Гость

18:37:57 28-07-2024

трамп тот еще идиот,помните как он сирию крылатками обстрелял,только потому,что его дочка не с той ноги встала. этот дед точно войну способен развязать.

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Гость

08:42:13 29-07-2024

Да ладно. Если к вам может подойти один из двух бандитов, из которых один говорит, что хочет вас убить без вариантов и уже ствол достал, а второй говорит, что может и убить, но сначала попробует договориться, то ведь понятно, что лучше, чтобы подошел второй, хотя бы будет шанс

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Гость

09:28:57 29-07-2024

Хрен редьки не слаще.

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