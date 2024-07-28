Патрушев: для России не играет роли, кого американцы выберут президентом

Он отметил, что выбор главы США – дело американцев, а Россия является просто наблюдателем

28 июля 2024, 16:26, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами сказал помощник президента России Николай Патрушев.

"Нам совершенно все равно, [Дональд] Трамп или Камала [Харрис], в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", – сказал Патрушев.

Помощник главы государства также добавил, что выбор президента – это внутреннее дело США и для России выбор американцев не играет никакой роли.

"И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", – заключил Патрушев.