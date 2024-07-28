Патрушев: для России не играет роли, кого американцы выберут президентом
Он отметил, что выбор главы США – дело американцев, а Россия является просто наблюдателем
28 июля 2024, 16:26, ИА Амител
Москве все равно, кто победит на президентских выборах в США, Дональд Трамп или Камала Харрис, в лучшую сторону для РФ пока ничего не меняется. Как сообщает РИА Новости, об этом в беседе с журналистами сказал помощник президента России Николай Патрушев.
"Нам совершенно все равно, [Дональд] Трамп или Камала [Харрис], в лучшую сторону для нас пока ничего не меняется", – сказал Патрушев.
Помощник главы государства также добавил, что выбор президента – это внутреннее дело США и для России выбор американцев не играет никакой роли.
"И лучше всего, если мы будем просто наблюдателями, потому что опять будут говорить, что мы вмешались в выборы, оказали влияние, что не соответствует действительности", – заключил Патрушев.
16:43:26 28-07-2024
Так почему по ящику только об этом и говорят?
18:30:29 28-07-2024
Гость (16:43:26 28-07-2024) Так почему по ящику только об этом и говорят?... А зачем ты смотришь ящик, если он тебя не устраивает?
23:51:28 28-07-2024
Гость (18:30:29 28-07-2024) А зачем ты смотришь ящик, если он тебя не устраивает?... Смотрю как там Бузова и Терешкова ?
17:00:36 28-07-2024
Золотые слова. Респект Патрушеву.
18:37:57 28-07-2024
трамп тот еще идиот,помните как он сирию крылатками обстрелял,только потому,что его дочка не с той ноги встала. этот дед точно войну способен развязать.
08:42:13 29-07-2024
Да ладно. Если к вам может подойти один из двух бандитов, из которых один говорит, что хочет вас убить без вариантов и уже ствол достал, а второй говорит, что может и убить, но сначала попробует договориться, то ведь понятно, что лучше, чтобы подошел второй, хотя бы будет шанс
09:28:57 29-07-2024
Хрен редьки не слаще.