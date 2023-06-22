Патрушев: потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 13 тысяч человек

По словам секретаря Совбеза, это обобщенные данные от различных ведомств

22 июня 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину о потерях личного состава Вооруженных сил Украины с начала июньского контрнаступления. Как сообщает ТАСС, они составили более 13 тысяч человек.

Он отметил, что "поступает более разрозненная информация", однако 13 тысяч – минимальная оценка. Патрушев отметил, что это обобщенные данные от различных ведомств.

Ранее президент рассказывал, что российские войска "наколотили" на Украине 245 танков и 678 различных бронемашин. Путин отметил, что противник несет серьезные потери, из-за чего сейчас на фронте наблюдается затишье.

Однако наступательный потенциал Киева еще не исчерпан. Глава государства рассказал, что из понесших потери бригад украинские войска формируют новые, способные к бою.