Патрушев: потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 13 тысяч человек
По словам секретаря Совбеза, это обобщенные данные от различных ведомств
22 июня 2023, 17:43, ИА Амител
Секретарь Совбеза Николай Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину о потерях личного состава Вооруженных сил Украины с начала июньского контрнаступления. Как сообщает ТАСС, они составили более 13 тысяч человек.
Он отметил, что "поступает более разрозненная информация", однако 13 тысяч – минимальная оценка. Патрушев отметил, что это обобщенные данные от различных ведомств.
Ранее президент рассказывал, что российские войска "наколотили" на Украине 245 танков и 678 различных бронемашин. Путин отметил, что противник несет серьезные потери, из-за чего сейчас на фронте наблюдается затишье.
Однако наступательный потенциал Киева еще не исчерпан. Глава государства рассказал, что из понесших потери бригад украинские войска формируют новые, способные к бою.
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