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Патрушев: Россия минимум дважды спасала США от распада

Сейчас такой шаг был бы нецелесообразным, подчеркнул секретарь Совбеза РФ

28 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия по меньшей мере дважды спасала США от распада, однако сейчас помогать в этом Вашингтону нецелесообразно. Об этом он сказал в интервью "Российской газете"

По его словам, РФ спасала США во время войны за независимость и гражданской войны. Однако сейчас такой шаг был бы нецелесообразным. 

Напомним, что в том же интервью Патрушев говорил, что США – главный диктатор мира. По его мнению, организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США.

Комментарии 18

  • Кто им пишет тексты ?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Кто им пишет тексты ?.... По ходу растаманы
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в чем он не прав? Ведь именно так все и было.
    28 марта, Гость   Ответить
  • " Ты вообще в курсе, что я армагеддон остановил? "
    28 марта, Гость   Ответить
  • Переписывать историю гораздо проще, чем созидать будущее. А это - технологии, которых у страны нет от слова СОВСЕМ !!!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Крайний раз предатели от партсовноменклатуры спасли США от распада в 1991 году когда положили СССР и страны соцлагеря к ногам дяди Сэма, когда уничтожили нашу экономику, отдали наши ресурсы и полностью открыли рынки. При Клинтоне наконец-то бюджета США стал профицитным. Капитализму для выживания нужны новые рынки, иначе кризисы замучают.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Печенеги, пловцы были там?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Печенеги, пловцы были там? **** Ты типа юморист? Езжай к Овальному, там обитателей барака посмеши.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Крайний раз ---- Такая безграмотность хуже чем ошибки в словах и запятые, если у самого с логикой проблемы, пусть хоть гугл расскажет как правильно.
    28 марта, Гость   Ответить
  • , однако сейчас помогать в этом Вашингтону нецелесообразно. --- А у нас просят помощи?)
    28 марта, Гость   Ответить
  • вообще наплевать на америку и прочих заморских троллей с пережеванным языком...
    28 марта, Гость   Ответить
  • А у нас просят помощи?)___Так причинить добро, а потом увёртываться от пинка благодарности- это по-нашему!
    28 марта, Гость   Ответить
  • Высокопоставленному поменьше в Бога надо верить.Сталина стране не хватает.Хотя тот учился в семинарии.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Бей их всех,спасай Америку.
    28 марта, Гость   Ответить
  • Когда в северной Америке была война за независимость и гражданская война, никакой Российской Федерации в природе не существовало.
    28 марта, Гость   Ответить
  • историю не учил в школе- бывает. Но в викепедии то его не могли забанить...
    28 марта, Гость   Ответить
  • да есть
    28 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ну так была Российская Империя. Россия. Патрушев так и сказал : " Россия минимум дважды спасала США от распада." Добавлю, что окраина также входила в состав Российской империи.
    28 марта, Гость   Ответить
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