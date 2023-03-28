Патрушев: Россия минимум дважды спасала США от распада

Сейчас такой шаг был бы нецелесообразным, подчеркнул секретарь Совбеза РФ

28 марта 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Россия по меньшей мере дважды спасала США от распада, однако сейчас помогать в этом Вашингтону нецелесообразно. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".

По его словам, РФ спасала США во время войны за независимость и гражданской войны. Однако сейчас такой шаг был бы нецелесообразным.

Напомним, что в том же интервью Патрушев говорил, что США – главный диктатор мира. По его мнению, организуемый нынешним аппаратом Белого дома "саммит за демократию", безусловно, проводится в рамках фактически стартовавшей президентской гонки США.